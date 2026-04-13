Новый электрический кроссовер Nissan NX8 готовят к запуску в Великобритании

Компания Nissan рассматривает возможность вывода на европейский рынок нового флагманского электромобиля, сообщает Auto Express. В центре внимания – недавно представленный в Китае электрический внедорожник Nissan NX8.

Модель NX8, созданная и производимая в сотрудничестве с Dongfeng, представляет собой крупный SUV, который по своим габаритам значительно превышает размеры двух крупнейших пассажирских автомобилей Nissan в Европе: электрического Ariya и гибридного X-Trail. Длина NX8 составляет 4 870 мм, а колесная база достигает 2 917 мм, что обеспечивает просторный салон и дополнительное место для ног пассажиров второго ряда. По размеру автомобиль занимает позицию между BMW X3 и X5.

На китайском тестовом цикле запас хода NX8 достигает 650 км (404 мили). В Европе применяются более строгие нормы WLTP, однако заднеприводная версия внедорожника, по предварительным оценкам, способна преодолевать свыше 300 миль на одной зарядке, если проект будет одобрен к реализации.

Вице-президент Nissan по европейскому направлению Jordi Vila в беседе с Auto Express в Японии подтвердил, что компания изучает перспективы запуска этой модели в Европе. “Мы изучаем потенциал этого SUV для Европы. Решение пока не принято. Но мы считаем, что внедорожник такого размера отлично дополнит нашу линейку”, – отметил представитель бренда.

Автомобиль оснащён современными технологиями: кресла с датчиками и искусственным интеллектом подстраиваются под физиологию пассажиров, электронные амортизаторы призваны снизить риск укачивания, а ультрабыстрый процессор Qualcomm и 800-вольтовая архитектура позволяют зарядить батарею с 10 до 80 процентов всего за 12 минут с помощью постоянного тока.