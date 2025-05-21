Nissan GT-R и расширенная линейка Nismo будут ставить во главе возрождение бренда.

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В последние годы Nissan проходил через трудные времена, однако теперь его план по оживлению бренда начинает приносить результаты, поскольку компания собирается и сосредотачивается на новом поколении моделей. Ключом к этому плану является высокопроизводительный суббренд Nismo, вокруг которого, по заявлению Nissan, будет строиться одно из трех ключевых имен, наряду с Patrol и Juke, на которых будет восстанавливаться бренд.

Региональный вице-президент отдела маркетинга и мобильности Nissan, Арно Шарпантье, в беседе с Auto Express, сказал: «Я вижу будущее для Nismo. Это очевидно. Мы поставим это в центр бренда... У нас есть Nismo, Patrol и Juke. Эти сильные имена для бренда - это капитал. Так мы радуем наших клиентов, поэтому это безусловно произойдет».

Что касается новых моделей Nismo, ничего пока не подтверждено, но новый Nissan GT-R определенно входит в планы. «Люди работают над этим», - сказал он. «Когда, как, честно говоря, мы не знаем. Но сегодня нам необходимо не просто создать спортивный автомобиль, а сделать его с силовой установкой, которая будет актуальна в ближайшие годы».

Конечно, создание нового GT-R намного сложнее, чем это было во время разработки предыдущей модели R35. В эпоху электромобилей прямолинейная производительность и усиление приводной установки, которые когда-то были визитной карточкой GT-R, сравнительно легко достичь благодаря гибкости электродвигателей. Руководство Nissan понимает это и знает, что GT-R должен стать чем-то новым.

Шарпантье продолжил: «Если это будет электрическим или электрифицированным, он должен остаться спортивным автомобилем. [Но] если вы получите те же показатели производительности, что и у электрического SUV, это проблема... Нам нужно переосмыслить понятие спортивного автомобиля».

New Nissan Micra Nismo?

Что касается Nismo, ситуация немного яснее, однако вопрос о том, будет ли он расширен в стиле Toyota GR, чтобы включать как высокопроизводительные версии существующих моделей, так и уникальные спортивные модели, остается открытым.

Быстрый способ предложения высокопроизводительных моделей может начаться с версии Nismo новой Micra, заимствуя электродвигатель и обновления шасси от сопряженной модели Alpine A290.

Другие модели с улучшениями, такие как горячая версия предстоящего Juke EV, могут быть возможностью, но высокий уровень вариации между разными рынками может означать, что более интересные модели на основе внедорожника Patrol будут использоваться на зарубежных рынках.

Nissan понимает, что его позиция как мирового автомобильного супергиганта уже не является неоспоримой, поэтому использование имен, которые имеют брендовый капитал, будет критически важным для отделения себя от конкуренции со стороны китайских брендов.