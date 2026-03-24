Новый Mitsubishi Outlander PHEV: семь мест и внушительная цена в £47 тысяч

Компания Mitsubishi объявила о возвращении на британский рынок обновленного Outlander PHEV. Продажи популярного кроссовера с гибридной установкой начнутся в мае, а стартовая цена составит £46,995.

Одна из ключевых особенностей нового поколения — семиместный салон, что выгодно отличает Outlander от ближайших конкурентов в сегменте среднеразмерных SUV. Среди таких соперников — Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4. Однако Mitsubishi оценила свой автомобиль выше, чем гибридные версии этих моделей. Например, ожидается, что новый Toyota RAV4 PHEV будет стоить в диапазоне от £40,000 до £45,000.

Несмотря на более высокую цену, Outlander PHEV предложит полностью электрический запас хода около 50 миль. Этот показатель немного превосходит электромобильную автономность Tucson, равную 43 милям. В то же время, Volkswagen Tiguan способен проехать до 77 миль без использования бензина, а новый Toyota RAV4, предположительно, сможет преодолеть целых 85 миль на электротяге.

Тем не менее, стандартная семиместная компоновка выделяет новый Outlander PHEV на фоне конкурентов: подобной опцией могут похвастаться только более крупные и дорогие модели, такие как Kia Sorento, Volkswagen Tayron и Hyundai Santa Fe.