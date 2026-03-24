Новый Mitsubishi Outlander PHEV получил внушительный ценник — почти 47 тысяч фунтов

Компания Mitsubishi объявила, что новый Outlander PHEV поступит в продажу в Великобритании в мае по стартовой цене от £46,995. Обновленный внедорожник с гибридной установкой возвращается на рынок, впервые предлагая семь посадочных мест, однако его запас хода в полностью электрическом режиме составит лишь 28 миль.

Стоимость нового Mitsubishi превышает цены на большинство конкурентов среди среднеразмерных SUV с гибридными технологиями. Так, гибридные версии Hyundai Tucson и Volkswagen Tiguan доступны покупателям по цене чуть ниже £40,000 и £43,000 соответственно. Ожидается, что новый Toyota RAV4 PHEV будет стоить от £40,000 до £45,000.

Помимо более высокой стоимости, Outlander уступает соперникам и по запасу хода на электротяге. Например, Toyota RAV4, по заявлению производителя, способен преодолеть до 85 миль без использования бензина, что значительно превосходит показатели Mitsubishi.

Тем не менее, стандартная комплектация Outlander PHEV с семью сиденьями выделяет его на фоне конкурентов. Подобную опцию предлагают лишь более дорогие модели, такие как Kia Sorento, Volkswagen Tayron и Hyundai Santa Fe.

Кроме того, базовая версия Mitsubishi Outlander под названием Nativa будет рассчитана на семь пассажиров, а топовая комплектация Diamond — на пять. Более подробная информация о комплектациях и оснащении появится ближе к старту продаж. Первые автомобили поступят к клиентам уже в мае.