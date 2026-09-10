Новый коммерческий Mitsubishi L200: больше грузового пространства и ниже налоги для владельцев пикапа

Новый пикап Mitsubishi L200 уже оснащён грузовой платформой длиной 1,55 метра, позволяющей перевозить всё необходимое. Теперь у модели появилась коммерческая версия с дополнительным пространством для груза в кабине, а также возможностью воспользоваться рядом налоговых льгот.

В Mitsubishi L200 Commercial задние сиденья убрали из кузова с двойной кабиной. На их месте установили прочный фенольный пол и четыре встроенных D-образных кольца для крепления крупногабаритных предметов в новом внутреннем грузовом отсеке. Задние двери получили тонированные стёкла, а за передними сиденьями появилась перфорированная стальная перегородка.

Сзади сохранилась грузовая платформа, в которую помещается стандартный европоддон размером 1200 x 800 мм. Максимальная грузоподъёмность превышает одну тонну. Кроме того, L200 способен буксировать прицеп массой до 3,500kg. Ещё 80kg можно разместить на крыше.

Помимо дополнительного грузового пространства, классификация в качестве коммерческого автомобиля, а не обычного пикапа с двойной кабиной, даёт преимущества для корпоративных владельцев. При покупке Mitsubishi L200 Commercial можно вернуть VAT, получить 100-процентную капитальную льготу в первый год, оплачивать фиксированный ежегодный дорожный налог в размере £360 и пользоваться фиксированной ставкой налога на служебный автомобиль Benefit-in-Kind (BiK) в размере £4,170 в 2026/27 налоговом году.

Новейшая версия L200 под названием ‘Series 7’ оснащается 2,4-литровым четырёхцилиндровым дизельным двигателем с двумя турбонагнетателями. Мощность агрегата составляет 201bhp, а крутящий момент достигает 470Nm. Двигатель работает в связке с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемой системой полного привода, которая при необходимости может перейти на привод задних колёс. Это помогает снизить расход топлива, когда пикап не загружен.

Кроме того, новый L200 получил семь режимов движения для разных типов покрытия, включая Gravel, Snow, Mud, Sand и Rock. В топовой комплектации Barbarian устанавливается блокируемый межосевой дифференциал с датчиком крутящего момента. Он позволяет использовать постоянный полный привод не только на бездорожье, но и на асфальте, что должно быть особенно удобно при буксировке.

Цена нового Mitsubishi L200 Commercial начинается с £37,495 без VAT за версию Titan. Стоимость комплектации Barbarian составляет £41,195, также без VAT; она отличается расширенным оснащением и более качественными материалами отделки.