Новые концепты MINI Countryman Vagabund призваны «привнести дух Гластонбери на парковку супермаркета»

Компания MINI совместно с австрийским дизайн-бюро Vagabund представила два концепт-кара, созданных на базе Countryman. Как отмечают разработчики, вдохновением для новых моделей послужили "приключения, сообщество и фестивальная культура".

Оба автомобиля выделяются 20-дюймовыми колесами, увеличенным дорожным просветом, багажниками на крыше и оригинальной графикой. Особенностью концептов стали внешние динамики, встроенные в задние боковые окна, которые, по словам MINI и Vagabund, обеспечивают “погружение в аудиовпечатления”, соответствующие атмосфере фестиваля.

В основе обеих моделей лежит MINI Countryman S ALL4. Основные изменения затронули визуальную составляющую и аудиосистему. Информации о модификациях двигателя или технических характеристик не сообщается. Один из автомобилей выполнен в цвете Midnight Black, второй — в оттенке Melting Silver с контрастными элементами отделки.

Как подчеркивают представители MINI, оба концепта получили не только увеличенный клиренс, но и переработанные колесные арки, новые бамперы и решетки радиатора с обозначениями Vagabund. Логотипы студии также можно заметить на порогах, а уникальные графические элементы — на передних дверях под зеркалами. Колесные диски дополнены 3D-печатными колпаками с надписью “interpreting the status quo” на центральных частях.

На крыше размещен багажник, собранный из трех лазерно вырезанных алюминиевых пластин и сетки из нержавеющей стали. В MINI называют эту деталь “неотъемлемым элементом дизайна”. Судя по фотографиям, конструкция отличается практичностью: на багажнике закреплены жесткие кейсы, зафиксированные при помощи специальных точек крепления.

В задних боковых окнах, закрытых дополнительной сеткой, скрыта специально разработанная аудиосистема. С одной стороны автомобиля установлен динамик из литого полимерного гранита, а также дополнительные твитеры и среднечастотные колонки, интегрированные в кузов. На противоположной стороне расположен ретро-плеер Sony Walkman в 3D-печатном корпусе, который задуман как “контрапункт” к внешней акустике. По заявлению компаний, “каждый автомобиль функционирует как самостоятельная аудиосистема”, а вместе они “создают мобильную сцену” для “погружения в аудиовпечатления”.

Ожидается, что только один из этих концептов будет показан на Пекинском автосалоне на следующей неделе. Какая именно версия будет представлена, пока не уточняется. MINI и Vagabund отмечают, что не планируют запускать ни одну из этих моделей в серийное производство.