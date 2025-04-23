MG Cyber X - дешевая альтернатива Mercedes G-Class и LR Defender с выдвижными фарами

На Шанхайском автосалоне MG представила Cyber X, о котором обещала, что он будет совсем не похож на другие автомобили этой марки.

В сравнении с моделями ZS, HS и новым полностью электрическим MGS5 EV, Cyber X демонстрирует абсолютно новый дизайн. Несмотря на название, внешность нового автомобиля не очень похожа на спортивный автомобиль Cyberster.

Общие пропорции делают MG Cyber X похожим на конкурента Mercedes EQB, что делает его флагманской моделью в линейке электрических внедорожников MG. Подразумевается, что приставка "Cyber" поместит его в ряд с самым дорогим автомобилем MG, Cyberster стоимостью £54,995. Однако компактный размер Cyber X указывает на то, что он будет конкурировать с моделями Kia EV3, Smart #1 и новым Skoda Elroq. Хотя, учитывая, что его запуск сосредоточен на китайском рынке, пока неизвестно, будет ли новый SUV MG доступен в автосалонах Великобритании.

Фото: autoexpress

MG утверждает, что Cyber X "отражает дух молодежи, стремящейся к исследованиям". Для подтверждения этого утверждения Cyber X оснащен массивными внедорожными шинами на фотографиях MG, хотя модель, которую мы видели на шанхайской сцене, имела обычный, ориентированный на дорогу дизайн.

Cyber X имеет кубический, вертикальный дизайн, несмотря на то, что это электромобиль, что указывает на то, что MG отдает предпочтение грубому стилю внедорожников перед эффективностью. На передней части мы видим светодиодную ленту на длинном носу, с подсвеченным логотипом MG по центру. Лобовое стекло также вертикальное, есть наклонные арки колес и сзади еще одна светодиодная лента.

Основой Cyber X станет новая архитектура E3 от материнской компании MG SAIC, что делает его первым автомобилем MG, использующим эту технологию. Платформа включит в себя технологию "клетка-к-корпусу", аналогичную той, что мы видели недавно на новых электромобилях Leapmotor. Этот тип установки батареи не только должен создать больше места в салоне, но также даст Cyber X дополнительный клиренс для поддержки массивного внешнего вида.