Новый Mercedes VLE поднимает опыт роскошных автомобилей на новый уровень — в кузове фургона

Mercedes представила свой новый электрический автомобиль VLE, который отличается необычной кирпичной формой кузова, раздвижными дверями и коротким капотом. Несмотря на эти особенности, новинка позиционируется как одна из наиболее современных и убедительных интерпретаций роскошного автомобиля.

VLE открывает целую линейку новых моделей Mercedes, ориентированных на максимальный комфорт и простор в салоне, а не на классические пропорции премиальных седанов. Основой для VLE стала полностью новая электрическая архитектура, созданная специально для этого класса, а не позаимствованная у коммерческих транспортных средств. Благодаря этому модель способна конкурировать с ведущими представителями сегмента роскошных электрокаров.

Платформа, запас хода и динамика

Новейшая платформа получила название VAN.EA, что иронично, учитывая сегмент, и использует 800-вольтовую архитектуру. Аналогичные технические решения применены в новых моделях GLC и CLA, которые, в свою очередь, опираются на платформы MB.EA и MMA.

VLE300 станет первой моделью линейки VL и будет оснащена самой емкой батареей в 115 кВт·ч, а электромотор установлен спереди. По заявлению Mercedes, максимальный запас хода по циклу WLTP составляет до 434 миль. Такой показатель более чем вдвое превышает возможности предшественника EQV и обусловлен не только увеличенной батареей, но и улучшенной аэродинамикой, а также повышенной эффективностью электродвигателя.

Коэффициент аэродинамического сопротивления у VLE составляет 0,25 — такой же, как у современных электромобилей Nissan Leaf, Audi A6 e-tron Avant и Porsche Macan Electric. При этом размеры VLE впечатляют: длина — 5,3 метра, ширина — 2 метра, высота — почти 2 метра.

Значительный прогресс достигнут и в части зарядных возможностей. VLE способен заряжаться с пиковой мощностью 315 кВт на 800-вольтовой станции. Процесс пополнения заряда аккумулятора с 10 до 80 процентов занимает всего 25 минут, при этом за 10 минут можно получить более 150 миль пробега. Для сравнения, нынешний EQV поддерживает максимальную мощность зарядки 110 кВт.