Новый Mercedes-Maybach S-Class — ультра-роскошный соперник Rolls-Royce

Новый Mercedes-Maybach S-Class 2024 представляет обновленный дизайн, инновационный V8 и эксклюзивные технологии для ценителей роскошных автомобилей.
Редакция
24.03.2026, 16:22
Автоконцерн Mercedes представил новую версию своего флагмана — Mercedes-Maybach S-Class, ориентированную на самых взыскательных клиентов, для которых стандартная S-Class уже недостаточно роскошна.

Модель Mercedes-Maybach S-Class создана на базе обновлённой S-Class, которую компания презентовала в январе. Среди главных изменений — полностью новый двигатель V8 с плоским коленвалом, переработанная цифровая панель, состоящая из нескольких экранов, а также суперкомпьютер с водяным охлаждением, отвечающий за работу новейших систем помощи водителю.

Как отмечают в компании, автомобили Maybach всегда отличались эффектностью, и новая версия стала ещё более внушительной. Крупная радиаторная решётка с хромированными полосами увеличилась на 20 процентов, получила светящуюся окантовку и фирменную надпись Maybach, чтобы даже в тёмное время суток статус автомобиля был очевиден.

Фирменная эмблема Mercedes на капоте теперь также может светиться, как и логотип Maybach на задней стойке. В новых фарах можно увидеть дополнительные трехлучевые звёзды, а элементы из розового золота и хромированная полоса, проходящая по капоту, подчёркивают длину и элегантность автомобиля.

Для новой версии предусмотрены и свежие варианты колёсных дисков. Среди них — 20-дюймовые кованые полированные диски, на которых эмблема Mercedes всегда остаётся в вертикальном положении, по аналогии с решениями Rolls-Royce.

Садиться в Maybach — это целое представление. Для этого предусмотрены автоматические задние двери, которые плавно открываются и закрываются по лёгкому движению ручки или нажатию кнопки. При этом на землю проецируется логотип Maybach, добавляя моменту особую атмосферу.

