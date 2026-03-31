Обновлённый Mercedes GLS выходит на новый уровень роскоши и комфорта

Компания Mercedes представила обновлённую версию внедорожника GLS, подчеркнув его статус как флагмана среди SUV в линейке бренда, сравнимого по уровню роскоши с S-Class. Новинка была анонсирована одновременно с меньшей моделью GLE и теперь оснащена ещё более продвинутыми технологиями и дополнительными элементами комфорта.

Старт продаж нового GLS в Великобритании намечен на середину текущего года. Начальная стоимость составит около £110,000, а будущий модельный ряд пополнится мощными версиями AMG и роскошным исполнением Maybach.

Обновление GLS не стало полной переработкой, однако изменения носят значительный характер. Кузов остался прежним, но автомобиль обзавёлся множеством новых элементов дизайна, которые отчётливо отличают его от предшественника.

Внешность внедорожника претерпела заметные изменения: появились увеличенные фары с оригинальным многоуровневым расположением звёзд. Новая оптика оснащена улучшенной функцией Digital Light, которая обеспечивает на 40 процентов больший радиус действия при одновременном снижении энергопотребления на 50 процентов. Фары расположены по обе стороны более массивной решётки радиатора с крупной звездой Mercedes в центре. В некоторых странах эмблема будет подсвечиваться, но в Великобритании эта опция недоступна из-за местного законодательства.

Сзади автомобиль также получил обновления, в том числе новые задние фонари с тремя элементами в форме звезды. По утверждению представителей Mercedes, это визуально сближает GLS с S-Class. Британские версии сохранят обвес AMG-Line, однако грядущая Maybach будет отличаться по дизайну.

В салоне производитель сделал акцент на ещё большем уровне роскоши: расширился выбор материалов отделки, а также опций персонализации через программу Manufaktur. Клиентам предложат широкий спектр расцветок кожи и декоративных вставок, а также такие элементы комфорта, как мягкие подушки для головы, дополнительную мультимедийную систему для пассажиров второго ряда и индивидуальные кресла-капитаны. GLS превосходит GLE по размерам и уровню оснащения, предлагая семь мест по умолчанию или шесть при выборе отдельных кресел для второго ряда.