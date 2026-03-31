Новый Mercedes GLE: роскошный внедорожник получил серьёзные обновления, чтобы сохранить лидерство

Компания Mercedes представила обновленную версию своего роскошного внедорожника GLE, который получит множество существенных изменений к 2026 году. Среди нововведений — модернизированные силовые установки, обновленный интерьер и обилие премиальных опций. Как и предшествующая версия, новый Mercedes GLE будет доступен в стандартном кузове универсал, а также в более спортивном купе. Для обеих версий предусмотрены и «заряженные» модификации AMG. Подробности о ценах и комплектациях станут известны ближе к старту продаж в Великобритании, который ожидается в конце текущего года.

Модификации, реализованные в обновленном Mercedes GLE, нельзя назвать незначительными. Несмотря на это, речь идет не о совершенно новом поколении, а о глубокой модернизации существующей модели. Масштаб изменений сравним с тем, что недавно получил представительский седан S-Class. Параллельно аналогичные обновления будут внедрены и на семиместном внедорожнике GLS.

Основное внимание уделено расширению ассортимента силовых агрегатов и внедрению новых опций для шасси и систем комфорта, которые стали возможны благодаря современным программным решениям.

New Mercedes GLE design

Внешний облик автомобиля в целом сохранился, однако Mercedes GLE получил новые элементы передней и задней светотехники. Благодаря этим изменениям внедорожник теперь соответствует актуальным дизайнерским стандартам бренда. Передние фары стали больше и украшены двойным трехлучевым мотивом, а также улучшенной функцией Digital Light. Решетка радиатора увеличилась в размерах и теперь окружена черной рамкой, однако такой подход привел к заметному зазору между капотом и бампером.