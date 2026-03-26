Новый Mercedes GLB: «семиместный внедорожник с угловатым дизайном» оценили в 42 тысячи фунтов, версия EV всего на 4 тысячи дороже

Главная Новости
Объявлены цены на новый Mercedes GLB 2026: модель с гибридным или электрическим приводом, семь мест, платформа MMA, подробности комплектаций.
26.03.2026, 16:42·2 мин
single
Фото: autoexpress

В 2024 году компания Mercedes представит сразу несколько ключевых новинок. В их числе — электрический GLC, электрическая версия C-Class, а также модернизированная S-Class. Одной из самых ожидаемых премьер станет кроссовер второго поколения — Mercedes GLB. Недавно стали известны цены на эту модель.

Новый Mercedes GLB сохранил основные черты своего предшественника: практичный кузов с семиместным салоном и лаконичный, угловатый дизайн. Покупателям предложат как гибридные версии, так и полностью электрическую модификацию, которая фактически заменит EQB. В компании отмечают, что GLB также рассматривается как достойная альтернатива снятому с производства B-Class MPV, которому Mercedes не планирует искать прямую замену.

Автомобиль построен на платформе MMA, которая уже используется в модели CLA. Ожидаемо, что Mercedes GLB будет доступен с гибридными и электрическими силовыми установками. Гибридная версия станет самой доступной — ее стоимость начинается от £42,050 за комплектацию GLB 180 Sport. Более производительный GLB 200 Sport обойдется минимум в £43,350. За исполнение Sport Executive придется доплатить £1,950, а версия AMG Line Executive оценивается дополнительно в £2,650.

Для покупателей, предпочитающих полноприводные автомобили, доступна модификация GLB 220 4MATIC. Ее стартовая цена — £48,830. Любителям премиального оснащения предлагается вариант AMG Line Premium, который стоит от £49,700 для GLB 180. Самая дорогая гибридная модель — GLB 220 4MATIC AMG Line Premium Plus, стоимостью £57,580.

