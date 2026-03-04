Главная Новости Новый Mercedes GLA представлен в свежем выпуске Auto Express
Свежий выпуск Auto Express: эксклюзив о новом Mercedes GLA, тест Volvo EX90 против BMW iX, обзор стратегии Renault и тест-драйвы Honda Prelude и других.
04.03.2026, 14:22·2 мин
Фото: autoexpress

На этой неделе журнал Auto Express представляет свежий эксклюзив: первые изображения нового Mercedes GLA. Редакция опубликовала предварительный обзор того, каким может стать обновлённый компактный внедорожник.

Кроме того, читателей ожидает захватывающее сравнение роскошных электрокроссоверов — Volvo EX90 и BMW iX. Оба автомобиля прошли тщательные испытания в аналогичных условиях, чтобы выявить сильные и слабые стороны каждого претендента на лидерство в сегменте.

В числе других материалов — подробности о масштабной стратегии Renault на ближайшие годы. Центральное место в планах французского автопроизводителя занимает гибридная версия Megane, которая должна стать флагманом нового курса компании.

В разделе тест-драйвов журналисты Auto Express протестировали сразу несколько новинок: Honda Prelude, BYD Atto 3 Evo, а также испытали Audi RS 5 Avant, Omoda 7 и Porsche Macan GTS на различных дорогах и трассах.

Также в выпуске подробно разбирается вопрос безопасности современных светодиодных фар. Редакция выяснила, действительно ли новые LED-фары становятся причиной ослепления и угрозы для других участников дорожного движения, а также исследовала возможные решения этой проблемы.

Свежий выпуск Auto Express уже поступил в продажу, а приобрести его можно различными способами. Подробная информация — ниже.

