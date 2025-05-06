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Новый Mercedes CLA может быть несовместим с большинством общедоступных станций зарядки для электромобилей

Мерседес CLA: проблемы с зарядкой электромобилей в Великобритании из-за отсутствия 400-вольтового преобразователя. Новинка может оказаться несовместимой с общественными зарядными станциями. Компания экономила на преобразователе, что затрудняет зарядку.
РедакцияР
Редакция
06.05.2025, 21:11·2 мин
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Фото: autoexpress

Нет, заголовок не привлекательный кликбейт; новый Mercedes CLA действительно может быть несовместим с большинством общественных зарядных станций для электромобилей в Великобритании, так как компания сэкономила на установке 400-вольтового преобразователя постоянного тока. Без этой функции новый CLA, представленный еще в марте, не сможет использовать многие из 14 000 быстрых общественных зарядных станций по всей стране.

Новый CLA будет доступен как в гибридной, так и в полностью электрической версиях, последняя будет базироваться на специализированных 800-вольтовых основах для электромобилей. В то время как старые электромобили на 400-вольтовой технологии могут заряжаться и использовать большинство зарядных станций для электромобилей без проблем, те, у которых архитектура 800 вольт, должны включать преобразователь для корректировки напряжения поступающего электричества, чтобы оно соответствовало батарее автомобиля и другим системам.

Без такого преобразователя CLA будет исключен из значительного большинства общественных быстрых зарядных станций в Великобритании. Новые, более быстрые зарядные станции для электромобилей на 800 вольт начинают появляться по всей Европе, но их количество здесь в Великобритании ограничено, поскольку большинство зарядных станций используют 400-вольтовую технологию.

Пока нет официальной информации по поводу того, почему Mercedes решила отказаться от 400-вольтового преобразователя для нового CLA, но это могло быть сделано из-за экономии. Ожидается, что новый CLA будет стоить менее £50 000, и компания предполагает, что владельцы в основном будут заряжать автомобиль дома, используя медленную технологию переменного тока на стендовых зарядках, или через сверхбыстрые 800-вольтовые посты зарядки по дороге.

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