Превью нового Mercedes CLA 2025: цены и технические характеристики для электрического седана с диапазоном почти 500 миль

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Одним из самых важных новых электромобилей, которые будут запущены в 2025 году, станет полностью новый Mercedes CLA с технологией EQ. Этот передовой, сверхлегкий исполнительный седан может похвастаться просто огромным запасом хода до 484 миль и уже доступен к заказу по цене от £45,615.

Возможно, самое важное, что базовая модель Mercedes CLA 250+ с технологией EQ предлагает почти 500 миль запаса хода, что буквально на мили впереди конкурентов, а именно BMW i4 и Tesla Model 3. Она достигает этого не только благодаря крупному аккумулятору емкостью 85 кВтч, но и высокоэффективной электродвигательной установке и ультрааэродинамике, которые максимально используют всю энергию, хранимую внутри.

Все это звучит замечательно, но недавно мы обнаружили, что Mercedes не установил в электрический CLA 400-вольтовый постоянный инвертор, необходимый для использования большинства быстрых зарядных станций в Великобритании. Это означает, что если вам не хватает заряда аккумулятора на дороге, вам придется найти зарядное устройство, использующее технологию 800 В, которых очень мало в этой стране.

Однако важно то, что Mercedes не покинет своих клиентов, предпочитающих автомобили с двигателями внутреннего сгорания, потому что он также будет продавать варианты CLA с бензиновыми двигателями наряду с электрокарами, и, за исключением открытой решетки, они выглядят абсолютно одинаково. Мы получим больше информации о этих новых моделях с бензиновыми двигателями через несколько месяцев, но пока что в центре внимания версии EQ.

Основные характеристики Тип топлива Электричество Кузов Седан Силовая установка Одномоторная, двумоторная ЭС 85 кВтч Цена От £45,615

Характеристики и цены

Если это не остановит вас, то пока что единственная доступная версия - CLA 250+ с технологией EQ, но есть три варианта комплектации: Sport Edition, AMG Line Edition и AMG Line Premium Edition.