Mazda представила электрический кроссовер CX-6e: модель, вызывающая внимание, будет конкурировать с Tesla и Audi.

Вниманию публики представлен новый электрический кроссовер Mazda EZ-60, который должен появиться на рынке Великобритании и Европы в 2026 году для конкуренции с Tesla Model Y, Audi Q4 e-tron и Ford Capri. Предполагается, что он получит другое название - скорее всего CX-6e - что соответствует Mazda 6e, представленной в прошлом году.

Модель будет представлена на Шанхайском автосалоне позднее в апреле, потому что это не чисто японский дизайн Mazda, а совместная работа с китайским производителем Changan. Хотя автомобиль в первую очередь предназначен для китайского рынка, Mazda надеется, что он будет конкурировать и на мировом уровне.

С первого взгляда EZ-60 выглядит внушительно. Это может быть кроссовер, но его корпус низкий и широкий, с крупными колесами и неглубокой стеклянной крышей, что делает его больше похожим на универсал, чем на традиционный вертикальный кроссовер.

Фото: autoexpress

Несмотря на связь с Китаем, дизайн все еще очень отражает стиль Mazda, с традиционной формой решетки радиатора, в которой рамка выполнена из умелого трехмерного элемента освещения. Несмотря на то, что она выглядит закрытой, решетка выполняет свою функцию благодаря маленькому воздушному заслону, направляющему воздух в умное крыло на капоте для улучшения аэродинамики. Это также можно найти на Polestar 3.