Представлен новый гибридный Lotus Eletre: 939 л. с. и впечатляющий запас хода 260 миль на электротяге

Компания Lotus представила подробности о своем новом гибридном внедорожнике Eletre, отметив впечатляющие показатели запаса хода и мощности. На рынке Китая модель будет предлагаться под названием Lotus Eletre ‘For Me’, а в Великобритании автомобиль получит другое имя, когда поступит в продажу в конце этого года.

Стоимость новинки пока официально не объявлена, однако, если Lotus продолжит придерживаться своей текущей ценовой политики, ожидается, что цена модели окажется между уже существующими вариантами электрического Eletre и составит около £120,000. Для сравнения, полностью электрическая версия Eletre на данный момент стоит чуть меньше £87,000 и доступна через сервис Auto Express Buy A Car.

Несмотря на высокую стоимость, гибридная версия может оправдать ее своими техническими характеристиками. Новый силовой агрегат представляет собой гибрид с функцией увеличения запаса хода: два электромотора получают питание от аккумулятора емкостью 70 кВт·ч, а при необходимости подключается бензиновый турбированный двигатель объемом 2,0 литра, который работает как генератор.

Максимальная суммарная мощность гибрида составляет 939 л.с., что на 46 л.с. больше, чем у самой производительной полностью электрической версии Eletre 900. Однако за счет усложненной конструкции и дополнительного веса время разгона до 62 миль в час увеличилось на 0,4 секунды по сравнению с электрическим вариантом и составляет 3,3 секунды.

Lotus заявляет, что полностью на электротяге внедорожник способен проехать до 260 миль до подключения бензинового двигателя, однако этот показатель рассчитан по более щадящему китайскому циклу CLTC. На европейском цикле WLTP реальный запас хода ближе к 200 милям, что также выглядит достойно. Общий запас хода автомобиля с учетом работы обоих типов двигателей достигает 877 миль, снова согласно стандарту CLTC.