Новый Lepas L8 выходит на рынок Великобритании, чтобы составить конкуренцию Kia Sportage

Chery представила флагманский гибридный кроссовер Lepas L8 с запасом хода более 50 миль, который выйдет на рынок Великобритании во втором полугодии 2026 года.
24.02.2026, 12:22·3 мин
Фото: autoexpress

Китайский автоконцерн Chery, известный своими успешными брендами Jaecoo и Omoda, представил новый автомобиль Lepas L8. Новинка станет флагманом в линейке нового производителя и войдет в семейство, которое в ближайшем будущем пополнится как минимум тремя SUV различных форм и размеров.

Название Lepas, по заявлению компании, образовано от слов Leap, Leopard и Passion, что, как подчеркивают представители бренда, отражает основные ценности модельного ряда и фирменный стиль. Ожидается, что L8 появится на рынке Великобритании во второй половине 2026 года и будет конкурировать с такими популярными моделями, как Hyundai Tucson, Kia Sportage, а также BYD Sealion 5 и MG HS.

В техническом плане Lepas L8 создан на базе Chery Tiggo 9 и оснащен аналогичной колесной базой длиной 2 800 мм. Однако, в отличие от семиместного Tiggo 9, новый Lepas рассчитан на пять пассажиров. Почти 4,7-метровая длина автомобиля обещает просторный салон, но оценить его на практике можно будет только с началом продаж.

Некоторую путаницу вносит тот факт, что если Tiggo 9 предлагается только с гибридной системой Super Hybrid System (SHS) и аккумулятором емкостью 33,46 кВт·ч, то у L8 будет установлен меньший аккумулятор на 18,4 кВт·ч, аналогичный используемому в Tiggo 7 и Tiggo 8. Несмотря на это, запас хода на электротяге должен превысить 50 миль, а также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 40 кВт. В других странах модель также будет предлагаться в бензиновой и полностью электрической версиях, которые могут появиться и в Великобритании позже.

С точки зрения дизайна, Lepas L8 наследует многие черты моделей Chery, однако между родственными SUV есть заметные различия. Например, у Lepas установлены более узкие дневные ходовые огни и иная решетка радиатора, а фирменная эмблема выполнена в виде надписи на передней части капота. Светодиодные фары спрятаны в бампере, а их внешний вид, по словам компании, напоминает взгляд леопарда.

Задняя часть автомобиля выделяется еще сильнее. Как видно на официальных фотографиях, L8 получил сквозную светодиодную полосу и номерной знак, интегрированный в бампер, а не в крышку багажника, что делает его схожим с BYD Atto 3.

В салоне новый SUV оснащен вертикальным сенсорным экраном и цифровой приборной панелью. Основной дисплей соединен с центральной консолью, на которой размещены физические кнопки управления климатом, включая регулировку скорости вентилятора, температуры и обогрева стекол. Также в интерьере присутствуют большая беспроводная зарядка для смартфона и пара подстаканников.

Стоимость Lepas L8 пока не раскрывается, однако известно, что он позиционируется как флагман бренда. В будущем ожидается появление меньших моделей L4 и L6. Учитывая сегмент конкурентов, стартовая цена на новинку, предположительно, составит менее £30 000 при выходе на рынок в третьем квартале 2026 года.

