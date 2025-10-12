Новый Land Rover Defender Sport: электрический преемник Freelander нацелен на конкуренцию с BMW iX3

Компания Land Rover готовится представить совершенно новую модель — компактный электрический внедорожник, который получил неофициальное название «baby Defender». Автопроизводитель на протяжении нескольких лет рассматривал возможность выпуска уменьшенной версии популярного Land Rover Defender. Теперь же новый автомобиль, построенный на современной платформе, близок к своему дебюту.

Новая модель займет место в модельной линейке Land Rover под существующим Defender как по цене, так и по габаритам. По сути, «baby Defender» станет преемником модели Discovery Sport, выпускавшейся на протяжении многих лет.

Появление этой новинки имеет стратегическое значение для компании JLR. Автомобиль выходит на очень востребованный сегмент рынка в период, когда финансовые показатели компании испытывают давление с разных сторон. В связи с этим прототипы нового внедорожника уже проходят финальные тесты, и на дорогах были замечены образцы, максимально приближенные к серийной версии. Это позволяет впервые оценить, как дизайнеры Land Rover адаптировали узнаваемый стиль Defender для компактного кузова.

Судя по эксклюзивным изображениям, ожидается, что новый внедорожник сохранит фирменные пропорции: прямые линии и вертикальные поверхности кузова. Однако в сравнении со старшей моделью предусмотрены важные отличия. Передняя оптика станет тоньше, а форма носовой части получит более покатый силуэт — автомобиль будет выглядеть менее массивным, чем классический Defender.

Черные нижние бамперы и расширители колесных арок придадут новинке внедорожный характер. На опубликованных снимках автомобиль оснащен колесами с массивными шинами для бездорожья, что подчеркивает его готовность к тяжелым условиям эксплуатации. Вместе с тем, аналогично полноразмерному Defender, покупатели смогут выбрать и более «дорожную» версию с увеличенными колесами и деталями кузова, окрашенными в цвет автомобиля.