Новый Land Rover Defender Sport: компактный «внедорожник» станет угловатым и электрифицированным

Компания JLR готовится представить новый полностью электрический внедорожник, который, по предварительной информации, получит название Land Rover Defender Sport. Новинка станет более компактной версией знаменитого Defender. Несмотря на схожий брутальный дизайн и внушительные внедорожные возможности, стоимость такого автомобиля окажется ниже, чем у полноразмерной модели.

Идея создания «мини Defender» обсуждалась в Land Rover на протяжении нескольких лет. Однако только недавно производитель официально подтвердил, что выпуск серийной версии уже запланирован. Новый автомобиль займет место устаревающего Discovery Sport.

Как будет выглядеть «младший» Defender?

На дорогах уже были замечены прототипы нового Defender Sport, близкие к серийному образцу. Благодаря этим тестам появились первые представления о том, как дизайнеры Land Rover адаптируют массивный стиль Defender для более компактного кузова.

Ожидается, что новая модель сохранит характерную прямоугольную форму и вертикальные линии. Вместе с тем будут внесены заметные изменения: оптика станет уже, а нос автомобиля приобретет более плавный наклон, отличающийся от традиционного для Defender силуэта.

Черные элементы на нижней части бамперов и расширенные колесные арки придадут автомобилю внедорожный вид. На опубликованных изображениях Defender Sport оснащён массивными колесами и специальными шинами для бездорожья. Как и в случае с полноразмерной версией, покупатели смогут выбрать более «дорожный» облик с крупными дисками и окрашенными в цвет кузова элементами.

Land Rover традиционно предлагает широкие возможности персонализации своих автомобилей. Среди доступных опций будут контрастные цвета крыши, декоративные наклейки, расширители колесных арок и дополнительное оборудование для бездорожья, например, массивные багажники на крышу.

На какой платформе построят новый Defender Sport?

Главное отличие «младшего» Defender от старшей модели заключается в его пропорциях. Новый внедорожник будет использовать платформу EMA, специально разработанную для электромобилей. В отличие от полноразмерного Defender с продольно расположенными двигателями внутреннего сгорания, новая электрическая архитектура позволяет более рационально использовать пространство салона, хотя и требует увеличенного переднего свеса.