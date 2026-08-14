Новый Land Rover Defender Dakar: представлен допущенный к дорогам общего пользования победитель ралли мощностью 626 л. с.

В 2026 Land Rover Defender с первой попытки выиграл стандартный класс изнурительного ралли Dakar. В честь этого достижения Land Rover представила новую модель Defender Dakar.

Land Rover Defender Dakar дебютировал на Monterey Car Week в Калифорнии. Это дорожная «эволюция» победившего в Dakar Defender D7X-R. Автомобиль получил комплекс доработок для повышения проходимости — и без того стандартный Defender, как уже известно, считается одним из лучших SUV для езды по бездорожью.

Поскольку D7X-R изначально создан на базе топовой и исключительно мощной версии Defender Octa, Defender Dakar должен был получить впечатляющие внедорожные возможности. Управляющий директор Defender Mark Cameron рассказал о замысле новой модели. “It’s the ultimate expression of adventure and is a true reflection of how we embrace the impossible,” he said. “It embodies not only the spirit of the Defender Rally team, but our continued and historic legacy of off-road innovation.”

Defender Dakar использует ту же конструкцию кузова, что и D7X-R. В свою очередь, D7X-R представляет собой Defender 110, напрямую взятый с производственной линии стандартной модели. Силовая установка OCTA включает 4.4-литровый V8 с двумя турбонагнетателями, развивающий 626bhp и 750Nm крутящего момента, тогда как максимальная мощность раллийного автомобиля составляет 390bhp. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, оснащённой понижающим и повышающим диапазонами для более точной настройки на бездорожье и обычных дорогах.

Снизу Defender Dakar оснащён огромными 35-дюймовыми вседорожными шинами, установленными на 20-дюймовые кованые диски. Подвеска на пружинах получила проверенные в автоспорте амортизаторы Bilstein, а помимо стандартных режимов движения Defender, появились новые настройки для езды по дюнам и гравийным дорогам. Также есть «режим полёта», который обеспечивает плавную посадку Defender Dakar в случае столкновения с раллийным участком (или особенно большим лежачим полицейским). Для этого специально проскальзывает сцепление раздаточной коробки во время полёта, чтобы уменьшить потенциальные ударные нагрузки на трансмиссию при посадке.

Среди других доработок, выполненных на заказ, можно отметить расширенные колесные арки с открытыми заклепками для размещения массивных колес, установленные на крыше световые блоки и фиксированную металлическую крышу (никакой легкомысленной панорамной стеклянной крыши), приподнятые воздухозаборники из углеволокна, капот из углеволокна, брызговики и усиленное днище для защиты от камней.

Поклонники Defender также могут заметить отсутствие запасного колеса сзади. Это сделано намеренно, поскольку, как и у гоночного автомобиля, задняя дверь заглушена специальной пластиной. Хотя, в отличие от победителя ралли «Дакар», у дорожного автомобиля нет трех запасных колес, закрепленных на каркасе безопасности внутри. Однако место для запасного колеса и воздушного компрессора все же есть.

Возможно, внутри нет полноценного каркаса безопасности, как у раллийного автомобиля, или прозрачных окон, переговорных устройств или вставок из углеволокна в дверях, но внутри множество деталей, вдохновленных ралли, которые, по словам Land Rover, придают Defender Dakar ощущение «жесткой роскоши». Салон имеет компоновку 2+2, причем первый ряд оснащен гоночными ковшеобразными сиденьями, специально разработанными для Defender Dakar. Покупатели могут выбрать четырехточечные гоночные ремни безопасности, а также имеется задний отсек для хранения гоночных шлемов, если вы хотите получить полноценные впечатления от ралли «Дакар».

По данным Land Rover, Defender Dakar будет доступен в различных цветовых вариантах. Наиболее близкими к победному раллийному D7X-R будут фирменная двухцветная окраска кузова «Dakar Sand» и довольно необычное сочетание цветов крыши «Yanbu Turquoise». Также в качестве опции предлагается матовая защитная пленка для цветов Narvik Black и Alaska White.

Компания Land Rover заявляет, что в настоящее время принимает заявки на участие в ралли «Дакар», и новый автомобиль можно будет забронировать в начале 2027 года. Более подробные технические характеристики будут представлены на ралли «Дакар» в Саудовской Аравии в январе 2027 года. Мы также ожидаем информации о ценах, хотя, учитывая ограниченный тираж и тот факт, что «стандартный» Defender OCTA стоит более 160 000 фунтов стерлингов, цена на «Дакар», вероятно, будет значительно выше.