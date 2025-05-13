Главная Новости Новый электромобиль Kia PV5 WAV заполняет нишу на рынке автомобилей для инвалидов с инвалидными колясками
Новости

Новый электромобиль Kia PV5 WAV заполняет нишу на рынке автомобилей для инвалидов с инвалидными колясками

Новый WAV от Kia на рынке: доступность для инвалидов и их сопровождающих. Будущее электромобилей для всех водителей.
РедакцияР
Редакция
13.05.2025, 17:12·2 мин
single
Фото: autoexpress

Водители, нуждающиеся в автомобилях с доступом для инвалидных колясок (WAV), до сих пор оказывались в основном исключены из перехода к электромобилям, поскольку традиционные преобразователи в этом секторе борются с преодолением проблем работы с новыми электрическими платформами. Тем не менее, Kia намерена заполнить этот возникающий разрыв на рынке новой версией WAV для своего нового многоцелевого автомобиля PV5.

Преобразователи сталкиваются не только с техническими проблемами при понижении полов электромобилей для обеспечения высоты для инвалидных колясок - работа, которая typicчно требует модификации или перемещения батарейного блока. Существует, пожалуй, более серьезная проблема с техническими нормативами, определяющими, что допустимо, а что нет, потому что модификации электромобильных полов и батарейных блоков столкнутся с регуляторными ограничениями в области краш-тестов и огнестойкости, которые независимые преобразователи WAV просто не могут себе позволить решить.

Ограничения пола и батарейного блока являются менее проблематичными для более крупных электрических фургонов, таких как Kia PV5, потому что там уже достаточно места для инвалидных колясок. Для наглядности Kia представила детали WAV-версии своего предстоящего семиместного многоцелевого автомобиля, разработанного для "решения проблем, с которыми сталкиваются инвалиды-колясочники, их семьи, сиделки и водители".

Хотя нет конкретных сведений о цене и характеристиках, Kia подтвердила, что ожидает, что PV5 WAV будет доступен в Великобритании к 2026 году, параллельно с MPV, хотя в настоящее время нет информации о ценах.

"С учетом продолжающегося роста сектора, который предполагается столкновение с запланированным поэтапным выводом из обращения автомобилей с ДВС, которые обычно преобразовываются в WAV, введение важных eWAV-опций," - сообщает компания.

Фото: autoexpress

Вступление Kia на рынок WAV примечательно встроенными боковыми пандусами на 300 кг, обеспечивающими доступ с тротуара, и специально разработанной системой крепления инвалидных колясок. Также есть третий ряд сидений, который, по заявлению Kia, позволит сидельцам помогать инвалидам-колясочникам с боковой стороны.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация