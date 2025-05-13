Новый электромобиль Kia PV5 WAV заполняет нишу на рынке автомобилей для инвалидов с инвалидными колясками

Водители, нуждающиеся в автомобилях с доступом для инвалидных колясок (WAV), до сих пор оказывались в основном исключены из перехода к электромобилям, поскольку традиционные преобразователи в этом секторе борются с преодолением проблем работы с новыми электрическими платформами. Тем не менее, Kia намерена заполнить этот возникающий разрыв на рынке новой версией WAV для своего нового многоцелевого автомобиля PV5.

Преобразователи сталкиваются не только с техническими проблемами при понижении полов электромобилей для обеспечения высоты для инвалидных колясок - работа, которая typicчно требует модификации или перемещения батарейного блока. Существует, пожалуй, более серьезная проблема с техническими нормативами, определяющими, что допустимо, а что нет, потому что модификации электромобильных полов и батарейных блоков столкнутся с регуляторными ограничениями в области краш-тестов и огнестойкости, которые независимые преобразователи WAV просто не могут себе позволить решить.

Ограничения пола и батарейного блока являются менее проблематичными для более крупных электрических фургонов, таких как Kia PV5, потому что там уже достаточно места для инвалидных колясок. Для наглядности Kia представила детали WAV-версии своего предстоящего семиместного многоцелевого автомобиля, разработанного для "решения проблем, с которыми сталкиваются инвалиды-колясочники, их семьи, сиделки и водители".

Хотя нет конкретных сведений о цене и характеристиках, Kia подтвердила, что ожидает, что PV5 WAV будет доступен в Великобритании к 2026 году, параллельно с MPV, хотя в настоящее время нет информации о ценах.

"С учетом продолжающегося роста сектора, который предполагается столкновение с запланированным поэтапным выводом из обращения автомобилей с ДВС, которые обычно преобразовываются в WAV, введение важных eWAV-опций," - сообщает компания.

Фото: autoexpress

Вступление Kia на рынок WAV примечательно встроенными боковыми пандусами на 300 кг, обеспечивающими доступ с тротуара, и специально разработанной системой крепления инвалидных колясок. Также есть третий ряд сидений, который, по заявлению Kia, позволит сидельцам помогать инвалидам-колясочникам с боковой стороны.