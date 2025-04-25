Грузовой фургон New KGM Rexton способен перевозить крупные грузы как по дорогам, так и вне их

С ростом популярности внедорожников появляется все больше и больше вариантов фургонов, и теперь KGM хочет присоединиться к этой тенденции со своим новым Rexton Commercial.

Продажи фургона начнутся с 1 мая, и южнокорейская компания, ранее известная как SsangYong, утверждает, что он "предлагает профессионалам уникальное сочетание грузового пространства, практичности и премиального комфорта".

Новинка получит ту же линейку отделки, что и внедорожник, с ценами, начиная от £34,995 за модель K30 начального уровня, до £35,995 за среднюю модель K40 и £38,995 за K50.

Конечно, основное изменение в Rexton Commercial - это огромная площадь для грузов. Путем удаления задних сидений здесь общий объем хранения составляет 2 200 литров, что на 223 литра больше, чем максимальный объем у Rexton SUV.

Фото: autoexpress

Зона погрузки находится за новым полноэкранным жестким перегородчатым экраном, и чтобы груз не могли увидеть посторонние глаза, KGM установила непрозрачные усиленные окна сзади. Сама область обита ковровым покрытием, хотя есть опциональный резиновый коврик, который может быть более разумным выбором в зависимости от перевозимого груза. Грузоподъемность составляет 750 кг, а максимальная тяговая способность - 3 500 кг.

В основе Rexton Commercial такой же 2,2-литровый турбированный дизельный четырехцилиндровый двигатель, как и в SUV, с мощностью 199 л.с. и крутящим моментом 441 Нм. Мощность передается на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию, хотя также доступны режимы 4WD High, Low или даже двухколесный привод.

Называя его "универсальным инструментом для передвижения в любое место", он, безусловно, должен превзойти большинство фургонов по возможностям для бездорожья благодаря своей глубине брожения 350 мм, углу подъезда 20,5 градуса и углу ската 22 градуса.

Фото: autoexpress

Технические характеристики уровня отделки во многом повторяют Rexton SUV: в модели K30 LED-фары спереди и сзади, подогреваемая и вентилируемая обивка из искусственной кожи, 12,3-дюймовый информационно-развлекательный экран, 18-дюймовые легкосплавные диски и электрический багажник.

Переходя к модели K40, добавляются сиденья из натуральной кожи Nappa, обстановка с атмосферным подсветом, а также дополнительные функции безопасности, такие как датчик слепых зон и предупреждение о движении задним ходом.

Модель верхнего уровня K50 добавляет 20-дюймовые диски, люк, задний кондиционер и отделку интерьера кожей и замшей.

Как коммерческое транспортное средство, фургон облагается налогом первого года в £345. Также предоставляется гарантия на пять лет или 100 000 миль.