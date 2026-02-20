Новый Jaecoo 8 выходит на британский рынок, чтобы конкурировать с Hyundai Santa Fe и Skoda Kodiaq

В Великобританию выходит новый флагманский внедорожник Jaecoo 8, рассчитанный на семь мест. Новинка от китайского бренда будет конкурировать с такими моделями, как Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe и Volkswagen Tayron.

Поклонники марки могли ожидать более крупную версию популярного Jaecoo 7, однако компания выбрала современный и более элегантный дизайн. В облике Jaecoo 8 заметны общие черты с другими моделями бренда, включая массивную радиаторную решётку в стиле «водопад» и широкую светодиодную полосу на корме, а также крупную надпись Jaecoo.

Техническая основа Jaecoo 8 совпадает с такими моделями, как Chery Tiggo 9 и Omoda 9, появившимися на рынке ранее. Как заявляет производитель, британская версия автомобиля будет оснащаться гибридной силовой установкой Super Hybrid System с возможностью проехать на электротяге более 90 миль без подзарядки.

Такой внушительный запас хода обеспечивается благодаря батарее ёмкостью 34,5 кВт·ч, что превосходит показатели оригинального электромобиля Nissan Leaf. Энергия аккумулируется и передаётся двум электромоторам, которые работают в тандеме с бензиновым турбодвигателем объёмом 1,5 литра и трёхступенчатой трансмиссией, специально разработанной для гибридных комплектаций.

По данным Jaecoo, общая дальность движения на полном баке и заряженной батарее превысит 750 миль, что достаточно для поездки из Лондона в Берлин без остановок. Кроме того, внедорожник длиной 4,8 метра, по всей видимости, будет оснащён системой полного привода и мощностью 428 л.с., что позволит разогнаться до 62 миль в час примерно за 5 секунд.

Точные сроки появления Jaecoo 8 в дилерских центрах пока не раскрываются, однако автомобиль уже представлен на официальном британском сайте бренда, что свидетельствует о скором старте продаж.

Ожидается, что стоимость базовой версии будет начинаться примерно от £45,000. Это сопоставимо с ценами на гибридные версии Skoda Kodiaq и Hyundai Santa Fe, которые доступны по цене от чуть более £42,000 и £43,000 соответственно. При этом при заказе автомобилей через сервис Buy A Car можно получить дополнительную экономию.

Судя по спецификациям, представленным на других рынках, Jaecoo 8 будет оснащён 20-дюймовыми колёсными дисками, двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, беспроводными системами Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистемой с 14 динамиками, включая колонки в подголовниках, а также подогревом и вентиляцией передних сидений, подогревом сидений второго ряда и адаптивным круиз-контролем, наряду с другими современными системами помощи водителю.