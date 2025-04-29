Isuzu D-Max EV не уступает дизельной версии по способности справляться с бездорожьем и грузоподъемностью

Одним из сегментов рынка, который медленно принимает электрификацию, является сектор пикапов, но Isuzu D-Max EV намерен изменить ситуацию. Новая модель была представлена в производственном облике на выставке коммерческих автомобилей в Бирмингеме, и компания Isuzu заявляет, что эта машина с нулевыми выбросами способна соперничать с дизельной версией по бездорожью, буксировке и грузоподъемности.

Снаружи новый D-Max EV выглядит идентично стандартному грузовику, на котором он основан - даже гладкий передний конец концептуальной версии, представленной в прошлом году, был заменен на более обычную решетку, хотя и с тонкими синими акцентами.

Заправочное отверстие дизельной модели было заменено на порт зарядки CCS, а на передних крыльях и заднем люке появились эмблемы EV.

Аккумуляторная батарея D-Max EV имеет ёмкость 66,9 кВтч, и Isuzu утверждает, что это обеспечит запас хода 163 мили от полного заряда. Блок находится под шасси, поэтому дорожный просвет был немного снижен до 210 мм, в сравнении с максимальными 235 мм для дизельного варианта. Зарядка на 50 кВт постоянного тока может зарядить батарею от 20 до 80 процентов за час.

Фото: autoexpress

Батарея питает двойную систему с электродвигателем на каждой оси для полного привода. Общая комбинированная мощность составляет 188 л.с. (58 л.с. для переднего двигателя, 130 л.с. для заднего) с крутящим моментом 325 Нм (108 Нм передний, 217 Нм задний), а время разгона до 100 км/ч составляет 10,1 секунды. У электромобиля есть постоянная система полного привода, а также режим Eco для экономии энергии и четыре уровня выборочного восстановления энергии.

Весь этот крутящий момент пригодится для справления с грузоподъемностью D-Max EV в одну тонну, а грузоподъемность прицепа 3,5 тонны соответствует дизельной модели. Одним из обновлений D-Max EV является введение новой задней подвески DeDion, разработанной для улучшения комфорта без потери грузоподъемности или способности буксировки.

Цены на новый Isuzu D-Max EV пока не были подтверждены, но он будет предлагаться в двух версиях отделки, эквивалентных моделям DL40 и высокоспециализированным V-Cross, которые в настоящее время находятся в верхней части дизельного ряда. Поскольку с новым грузовиком многое общего, в будущем даже может появиться вариант Arctic Trucks с нулевыми выбросами.