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Новые автомобили Honda GT - это настоящее кино!

Honda представила две новые флагманские электрические модели GT для китайского рынка на Shanghai Motor Show, удивившись не только внешнему виду, но и интерьеру. В салоне обнаружено целых шесть экранов, созданных для полного погружения в радость управления автомобилем. Подробности о двигателе пока не разглашаются, но ожидается использование той же платформы, что и у новых P7 и S7 SUVs.
РедакцияР
Редакция
25.04.2025, 01:21·2 мин
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Фото: autoexpress

На этой неделе на автомобильном шоу в Шанхае Honda представила две новые флагманские электрические модели GT для китайского рынка, и, хотя они выглядят достаточно стильно снаружи, это именно интерьеры привлекли наше внимание.

Разработанные совместно с партнерами Honda - китайскими совместными предприятиями GAC и Dongfeng (красная машина - GAC Honda, синяя - Dongfeng Honda), автомобили GT по сути одинаковы, несмотря на стилистические различия. Внутри они также идентичны - здесь вы найдете достаточно много экранов, чтобы даже Mercedes с его Hyperscreen почувствовал себя неловко.

Внутри Honda GT установлено не менее ШЕСТИ экранов, включая большой центральный сенсорный экран, еще один на центральной консоли внизу, два экрана вместо зеркал заднего вида, дисплей для водителя и еще один для пассажира.

Фото: autoexpress

Honda утверждает, что салон спроектирован таким образом, чтобы "водитель мог полностью погрузиться в радость вождения", позиция водителя эмулирует "кокпит гоночной машины". Как и следовало ожидать, физические кнопки в салоне GT представлены минимально, хотя мы можем заметить несколько на рулевом колесе.

Детали силовой установки для GT пока не разглашены, но мы ожидаем, что они будут использовать одну и ту же платформу Honda e:N Architecture W, что и новые внедорожники P7 и S7.

Входящие в серию электромобилей Ye компании Honda для китайского рынка - не имеющие ничего общего с определенным контроверзным американским рэпером - эти модели могут быть заднеприводными или полноприводными, с мощностью до 469 л.с. и запасом хода более 400 миль, хотя и на более мягком цикле CLTC.

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