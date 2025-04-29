Новый хардкорный Ferrari 296 Speciale – легкий, быстрый и дорогой

Итальянская марка Ferrari всегда славилась легкими модификациями своих суперкаров, так что после небольшого перерыва с F8, компания снова в бизнесе с моделью 296 Speciale. Новый жесткий суперкар, по словам представителей, стал легче, более сфокусированным и интенсивным, чем уже яркие 296 GTB и 296 GTS, и поступит к покупателям в первом квартале 2026 года, обойдется примерно в £350,000.

Ferrari 296 Speciale будет представлен в кузове купе и открытой версии сразу же с начала продаж, при этом у последней будет традиционное обозначение 'A' в названии. Между ними незначительные различия в спецификациях, хотя часть сохраненных 60 кг веса немного компенсируется за счет механизма складывающейся крыши кабриолета.

Снижение веса начинается под крышкой заднего двигателя, где удалось избавиться от 9 кг внутри битурбированного 3,0-литрового V6 двигателя. Сюда входит технология, позаимствованная у гиперкара F80, такая как титановые шатуны, а также более легкий коленчатый вал и турбины. Максимальная мощность от V6 на 30 л.с. больше, чем у стандартного GTB, составляя в общей сложности 690 л.с. К этому добавляется улучшенный электромотор, который прибавляет еще 178 л.с., общая мощность достигает 868 л.с. – на 48 л.с. больше, чем у GTB, что является максимальным показателем для любого заднеприводного Ferrari.

Фото: autoexpress

Мощность передается через ту же восьми-ступенчатую коробку с двойным сцеплением, помогая разогнать Speciale до 100 км/ч за всего лишь 2,8 секунды. Максимальная скорость ограничена 208 миль/час, что в некоторой степени смягчается увеличенным уровнем аэродинамики Speciale, оцениваемым в 435 кг на скорости 155 миль/час.