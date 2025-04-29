Главная Новости Ferrari Новый хардкорный Ferrari 296 Speciale – легкий, быстрый и дорогой
Новости

Новый хардкорный Ferrari 296 Speciale – легкий, быстрый и дорогой

Ferrari анонсировала новый 296 Speciale: легкий и мощный суперкар с 868 л.с., который станет доступен в 2026 году по цене £350 000. Модель представлена в кузове купе и с открытым верхом.
РедакцияР
Редакция
29.04.2025, 15:42·2 мин
single
Фото: autoexpress

Итальянская марка Ferrari всегда славилась легкими модификациями своих суперкаров, так что после небольшого перерыва с F8, компания снова в бизнесе с моделью 296 Speciale. Новый жесткий суперкар, по словам представителей, стал легче, более сфокусированным и интенсивным, чем уже яркие 296 GTB и 296 GTS, и поступит к покупателям в первом квартале 2026 года, обойдется примерно в £350,000.

Ferrari 296 Speciale будет представлен в кузове купе и открытой версии сразу же с начала продаж, при этом у последней будет традиционное обозначение 'A' в названии. Между ними незначительные различия в спецификациях, хотя часть сохраненных 60 кг веса немного компенсируется за счет механизма складывающейся крыши кабриолета.

Снижение веса начинается под крышкой заднего двигателя, где удалось избавиться от 9 кг внутри битурбированного 3,0-литрового V6 двигателя. Сюда входит технология, позаимствованная у гиперкара F80, такая как титановые шатуны, а также более легкий коленчатый вал и турбины. Максимальная мощность от V6 на 30 л.с. больше, чем у стандартного GTB, составляя в общей сложности 690 л.с. К этому добавляется улучшенный электромотор, который прибавляет еще 178 л.с., общая мощность достигает 868 л.с. – на 48 л.с. больше, чем у GTB, что является максимальным показателем для любого заднеприводного Ferrari.

Фото: autoexpress

Мощность передается через ту же восьми-ступенчатую коробку с двойным сцеплением, помогая разогнать Speciale до 100 км/ч за всего лишь 2,8 секунды. Максимальная скорость ограничена 208 миль/час, что в некоторой степени смягчается увеличенным уровнем аэродинамики Speciale, оцениваемым в 435 кг на скорости 155 миль/час.

Источник

Ferrari (338)Суперкар (13)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация