Новый Gordon Murray GMSV S1 — современная дань легендарному McLaren F1

Представлен новый GMSV S1 — последнее творение подразделения Gordon Murray’s Special Vehicles и пока самый близкий к легендарному McLaren F1 автомобиль.

Эксклюзивный суперкар с атмосферным V12 и механической коробкой передач показали на The Quail во время Monterey Car Week в северной Калифорнии. В прошлом году на том же мероприятии дебютировала версия этой модели, ориентированная на трек, — S1 LM. Она стала впечатляющей данью уважения McLaren F1 GTR, созданному при участии Murray и победившему в гонке 24 Hours of Le Mans в 1995 году.

Версия S1 LM без антикрыла, ориентированная на комфортные поездки, построена на той же платформе. Автомобили объединяет одинаково элегантный язык дизайна. При этом для GMSV S1 переработали все кузовные панели, и каждая из них стала уникальной. Кроме того, модель получила новую систему активной аэродинамики, перенастроенную для комфорта и плавности подвеску, а также более роскошный салон.

Murray рассказал о своей новой разработке:«С помощью S1 мы хотели показать, сколько красоты и чистоты заключено в этом дизайне, когда отбрасываются наиболее экстремальные аэродинамические элементы S1 LM. Он обладает той же интенсивностью, отзывчивостью и инженерной целостностью, но настроен для другой цели».

«На этом автомобиле можно с комфортом проехать вдоль побережья от Лос-Анджелеса до Монтерея, наслаждаясь каждой передачей, каждым поворотом и каждой нотой двигателя V12, когда дорога станет свободной».

От S1 LM новинке достался 4,2-литровый атмосферный V12 Cosworth. Двигатель раскручивается до 12 100 об/мин и развивает 681 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 500 Нм: 80 процентов доступны уже при 2 500 об/мин, а полный показатель достигается при 7 000 об/мин. Полированная выхлопная система из Inconel при этом издаёт впечатляющий звук.

Вся эта мощность передается на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач, в стандартной комплектации оснащенную специальной шестой передачей для комфортной езды и новой, более прямой прокладкой троса переключения передач, что обеспечивает точное, похожее на затворную винтовку, ощущение при переключении передач.

Водитель также может настроить работу усилителя рулевого управления, выбрав более выраженную помощь при движении по трассе и в тех редких случаях, когда он едет по городу, или более плавное управление на извилистых дорогах.

Модель S1 оснащена облегченной подвеской от более агрессивной версии LM, а также более широкой колеей и шинами. Однако дорожный просвет увеличен на 10 мм, а амортизация стала более мягкой, что лучше подходит для длительных поездок, сохраняя при этом ощущение точности, маневренности и обратной связи для водителя.

Мюррей, известный своей одержимостью каждой граммой веса своих автомобилей, надеется, что S1 будет весить меньше, чем GMA T.50, представленный им в 2020 году, который весил всего 997 кг в сухом виде. Карбоновые кузовные панели и компоненты подвески нового автомобиля, безусловно, должны этому способствовать.

Но, как вы можете видеть, S1 — это не облегченная, упрощенная версия. В интерьере много кожи и роскошной отделки, обновленные дисплеи, улучшенная аудиосистема, разработанная специально для этой модели, и дополнительная звукоизоляция для повышения уровня комфорта.

Конечно, он по-прежнему имеет центральное расположение водительского места, как и McLaren F1, и низкую высоту передней панели для наилучшего обзора дороги. Между тем, новые двери типа «крыло чайки» не только придают автомобилю эффектный вид, но и обеспечивают большой проем для удобного входа и выхода.

В S1 отказались от массивного, довольно внушительного заднего антикрыла от LM, а также от длинного переднего сплиттера и глубоких боковых юбок, создав более чистый силуэт, удивительно близкий к силуэту McLaren F1.

Вместо неподвижного спойлера установлена ​​новая активная задняя аэродинамическая система, интегрированная в кузов, которая способствует устойчивости и торможению на высоких скоростях, поскольку S1 в большей степени полагается на механическое сцепление и баланс, чем на максимальную прижимную силу.

Одна из интересных особенностей — расположение фар дальнего света внутри воздухозаборника на передней части автомобиля. Это было вдохновлено оригинальным концептом McLaren F1, показанным в Монако в 1992 году, но эта идея не дошла до серийной версии. Дизайн облегченных колес также был вдохновлен колесами выставочного образца, а моторный отсек — центральный элемент S1 — имеет теплозащитный экран с 24-каратным золотым покрытием, как и у культового автомобиля девяностых годов.

Будет выпущено всего 64 экземпляра GMSV S1, что делает его еще более эксклюзивным, чем GMA T.50, всего было произведено 125 таких автомобилей.

Компания не раскрывает стоимость каждого экземпляра, но она определенно будет исчисляться миллионами. Планируется выпустить всего пять экземпляров S1 LM, один из которых недавно был продан на аукционе за 20,6 миллиона долларов (15,2 миллиона фунтов стерлингов), побив рекорд самой дорогой новой машины, когда-либо проданной на аукционе.