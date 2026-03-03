Новый Geely Galaxy Battleship 4x4 готовится бросить вызов Land Rover Defender в 2028 году

Китайская компания Geely представила свою новую разработку — гибридный внедорожник Geely Galaxy Battleship, который станет конкурентом легендарным моделям Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser.

Впервые концепт будущего флагмана Geely был показан публике на автосалоне в Шанхае в 2025 году, где дебютировал прототип под названием Galaxy Cruiser. Сейчас производство внедорожника вышло на новый этап: серийный вариант проходит испытания в условиях низких температур рядом с Северным полярным кругом в Швеции.

Судя по фотографиям, внешний облик серийной модели практически не отличается от концепта. Ранее глава дизайн-студии Geely Флавьен Даше, который руководил созданием автомобиля, отмечал в разговоре с Auto Express, что шоу-кар на 90–95 процентов соответствует версии, которая выйдет на рынок. Ожидается, что официальный дебют новинки состоится в первой половине текущего года.

Журнал Auto Express подтвердил, что внедорожник Galaxy Battleship появится в Великобритании в 2028 году. Тем не менее, пока неизвестно, сохранит ли автомобиль столь необычное название для британского рынка.

На опубликованных снимках прототипа видно, что новый Geely Galaxy Battleship отличается массивным, угловатым дизайном, высокой линией крыши и широкими колесными арками. Внешне автомобиль напоминает последнюю версию Toyota Land Cruiser, а также в нем легко проследить черты Ford Bronco и Defender.