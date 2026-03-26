Новый Ford Transit City: электрический фургон для городских доставок

Компания Ford представила новый электромобиль в линейке Transit — Ford Transit City. Эта полностью электрическая модель, разработанная для городских перевозок, выпускается в Китае и ориентирована на выполнение ежедневных задач с простыми характеристиками и достаточным запасом хода.

Производство Transit City осуществляется в сотрудничестве с китайским партнером Jianling. Новинка построена на уникальной платформе, не используемой ни в одной другой модели европейской линейки Ford. В то же время, вариант данного фургона под брендом Jianling уже продается на китайском рынке.

Transit City оснащается батареей емкостью 56 кВт·ч. Несмотря на скромный объем аккумулятора, Ford планирует обеспечить запас хода около 160 миль — этого, по оценке компании, вполне достаточно для целевой аудитории. В Ford отмечают, что среднедневной пробег владельцев электрических фургонов составляет менее 70 миль, а значит, новый Transit City способен полностью покрывать эти потребности.

Модель получила электромотор мощностью 148 л.с., который приводит в движение передние колеса. Внешний облик автомобиля отличается лаконичностью: плавные линии передней части кузова и аэродинамические колпаки на колесах. Покупателям будет доступно три варианта исполнения: фургон L1H1, более вместительный L2H2, а также шасси-кабина — такое решение впервые появляется среди среднеразмерных фургонов Ford. Последний вариант рассчитан на муниципальные службы и клиентов, которым нужен универсальный транспорт. Также будут доступны версии с кузовами типа самосвал и Luton от сторонних производителей.

Фургон L1H1 способен перевозить груз весом до 1 085 кг, при этом в его грузовом отсеке помещаются три европоддона. Модификация L2H2 рассчитана на перевозку до 1 275 кг, а его грузовой объем достигает 8,5 кубических метров при длине грузового отсека в 3 метра. На данный момент расширять линейку за пределы стартовых версий Ford не планирует, поэтому пассажирские или таксомоторные модификации пока не ожидаются.