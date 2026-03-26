Новый электрический фургон Ford Transit City скоро будет доставлять ваши посылки

Компания Ford представила новую модель в семействе Transit — полностью электрический фургон Ford Transit City, созданный специально для работы в городских условиях. Новинка ориентирована на сегмент городских доставок и отличается практичными характеристиками, а также запасом хода, достаточным для полноценного рабочего дня.

Разработка Transit City велась совместно с китайским партнером Ford, компанией Jianling. Модель построена на уникальной платформе, которая не используется ни в одном другом автомобиле европейской линейки Ford, хотя вариант Jianling уже продается на рынке Китая. Электрофургон комплектуется аккумулятором емкостью 56 кВт·ч, что позволяет рассчитывать на запас хода порядка 160 миль. По расчетам Ford, этого показателя должно хватить основной аудитории — согласно внутренней статистике, владельцы электрофургонов ежедневно проезжают в среднем менее 70 миль.

За движение отвечает электромотор мощностью 148 л.с., приводящий в действие передние колеса. Внешность автомобиля выдержана в современном стиле — передняя часть имеет плавные линии, а колеса оснащены аэродинамическими колпаками. Для покупателей будут доступны три варианта кузова: фургон L1H1, увеличенный вариант L2H2, а также шасси-кабина — впервые такое исполнение предлагается в среднем классе фургонов марки Ford. Последняя модификация ориентирована, в частности, на муниципальные службы и организации, которым требуется универсальная база для специализированных надстроек. Ожидаются версии с кузовом самосвал и надстройкой типа «Лутон» от сторонних производителей.

Грузоподъемность фургона L1H1 составляет 1 085 кг, объем грузового отсека позволяет разместить три европалеты. Вариант L2H2 способен перевозить до 1 275 кг груза с объемом кузова 8,5 кубических метров и длиной отсека до 3 метров. На данный момент расширение линейки не планируется — пассажирских или таксомоторных версий ожидать не стоит.