Новый Ford Puma BlueCruise Edition способен ездить самостоятельно (почти)

Компания Ford представила новый Ford Puma BlueCruise Edition, оснащённый самой современной технологией автономного вождения. Эта система позволяет водителям полностью убирать руки с руля на большинстве автомагистралей Великобритании.

Стоимость бензиновой версии Puma BlueCruise Edition начинается от £33,995. Электрическая модель Ford Puma Gen-E с учётом государственной субсидии на электромобили в размере £3,750 обойдётся минимум в £30,545. Бензиновые варианты оснащаются 1,0-литровым бензиновым двигателем Ecoboost с мягким гибридом, доступным в двух версиях мощности — 123 и 153 л.с. — и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Электрические версии Gen-E комплектуются электромотором мощностью 166 л.с. и аккумулятором ёмкостью 47 кВт•ч, обеспечивающим запас хода до 248 миль.

Внешне автомобили BlueCruise Edition отличаются эксклюзивным синим цветом Vapour Blue и стандартными 18-дюймовыми легкосплавными дисками. В салоне установлена двухцветная обивка в чёрно-синих тонах Nordic Blue, а также камера, расположенная над мультимедийной системой — она работает в составе комплекса автономного вождения BlueCruise.

BlueCruise остаётся единственной системой автономного вождения уровня 2+ с официальным допуском к эксплуатации на дорогах Великобритании. Система использует сеть камер и датчиков по периметру автомобиля и способна самостоятельно разгоняться, тормозить и управлять рулём при условии, что водитель внимательно следит за дорогой. Для контроля внимания используется уже упомянутая камера: если водитель отвлекается, система отключается.

На данный момент BlueCruise функционирует только на автомагистралях. Ford отмечает, что 95% автомагистралей Великобритании уже определены как так называемые «Blue Zones». При этом зона покрытия включает 84,000 миль дорог в 16 европейских странах, что позволяет использовать функцию при поездках за пределы страны.

Заказать Ford Puma BlueCruise Edition можно уже сейчас. В комплекте идет подписка на сервис Ford Connected Navigation с онлайн-обновлениями дорожной ситуации. Напомним, что технология BlueCruise впервые появилась в Великобритании на модели Ford Mustang Mach-E в 2023 году, а теперь данная система появится и на самой продаваемой модели Ford Kuga, которая также получит специальную версию BlueCruise Edition. В Ford добавили, что система BlueCruise может стать доступна как опция и для других версий Puma и Kuga в будущем.