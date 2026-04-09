Представлен новый Ford Explorer Van для тех, кто хочет больше стиля, чем предлагает обычный Transit

Ford Explorer Van выходит на рынок Великобритании: коммерческий электромобиль с запасом хода свыше 370 миль и ценой от 40 тысяч фунтов.
РедакцияР
Редакция
09.04.2026, 18:12
single
Фото: autoexpress

В Великобритании стартовали продажи нового Ford Explorer Van, который позиционируется как более премиальный и автомобильный вариант по сравнению с традиционным Ford E-Transit. Новинка построена на базе стандартного Explorer SUV и способна преодолеть более 370 миль на одном заряде. Минимальная стоимость фургона составляет чуть больше £40,000.

Внешне Ford Explorer Van практически не отличается от внедорожника Explorer, однако при детальном рассмотрении заметны доработки, ориентированные на профессиональное использование. Автомобиль может оснащаться 19-дюймовыми стальными колесами, а задние стекла заменены панелями для повышения прочности и предотвращения повреждений. Для тех, кто работает в опасных условиях, предусмотрен дополнительный Commercial Pack. В этот пакет входят оранжевые проблесковые маяки, которые устанавливаются как на крышу, так и спереди и сзади машины.

Внутри салон разделяет специальная перегородка из сополимера, отделяющая передние сиденья от грузового отсека. Объем багажного пространства составляет 1,235 литров, а максимальная грузоподъемность достигает 650 кг. Ровный пол облегчает погрузку крупногабаритных предметов, а для фиксации мелких грузов предусмотрены регулируемые перегородки и крючки. Для заказчиков доступен также дополнительный Utility Pack. В его состав входят дополнительное пространство в переднем багажнике, багажник на крыше и сетка для заднего окна. Внутри пакет дополняют чехлы на сиденья и резиновые коврики.

