Новый Fiat Koala: необычный компактный электромобиль готовится занять нишу ниже Panda

Fiat может пополнить линейку ещё одной моделью с названием, связанным с медведями. Panda выпускается в том или ином виде с 1980 года, а недавно была представлена Fiat Grizzly — конкурент Dacia Bigster, выход которого запланирован на следующий год. Теперь, вскоре после этого, у марки может появиться Fiat Koala. Эксклюзивное изображение показывает, как автомобиль может выглядеть.

Выступая на Парижском автосалоне, глава Fiat, Abarth и Lancia Арно Беллони подтвердил, что бренд Fiat зарегистрировал название Koala. При этом коала на самом деле является сумчатым животным, а не медведем, несмотря на распространённое прозвище.

Впрочем, судя по всему, Беллони, назначенный на эту должность в сентябре, не придаёт названию слишком большого значения. На выставке он в шутливой форме упомянул другие названия, связанные и не связанные с автомобильной отраслью, включая Apple (“what a silly name”) и Arkana от Renault (“what does it mean?”).

«The names, they are important, but they are not so important. They are what the car is, [what] the car becomes», — добавил он.

Слова Беллони о том, что в линейке бренда будут “a Koala, a Panda, and a Grizzly”, позволяют предположить: новая модель окажется самой компактной из трёх. Это соответствует размерам коалы по сравнению с пандой и медведем гризли.

Фото: autoexpress

Название Panda, конечно, относится не к одной модели. Оно объединяет Grande Panda и Pandina, что означает «маленькая Panda». Последняя представляет собой продолжение Panda предыдущего поколения и продаётся преимущественно в Италии. Вскоре Pandina должна уступить место новой машине, которая, вероятно, будет построена на той же платформе, что и новый Citroen 2CV. Эта архитектура также может стать основой для Koala.

Платформу разработают с учётом будущих европейских требований ‘E-Car’. Они направлены на создание нового поколения небольших, лёгких и доступных электромобилей максимальной длиной 4.2 метра. Citroen 2CV укладывается в этот лимит: его длина составляет 3.76 метра. Новая Panda, вероятно, будет сопоставима с ним по размерам, тогда как Koala окажется немного компактнее и потенциально будет короче 3.6-метрового Fiat 500.

Ранее Citroen подтверждал, что стремится удержать массу 2CV ниже 1,000kg. Ожидается, что Koala сможет соответствовать этому показателю. Для электромобиля такая масса исключительно мала независимо от его размеров, что должно положительно сказаться на стоимости, эффективности и управляемости.

Точные характеристики, включая ёмкость аккумулятора и динамические показатели, пока неизвестны. Однако для унификации и снижения затрат на разработку, вероятно, будет предложено ограниченное число вариантов. Это станет результатом дальнейшего использования общих деталей несколькими брендами Stellantis при создании нового типа доступного электромобиля.