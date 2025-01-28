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Новый Fiat Grande Panda: цены в Великобритании, технические характеристики и полная информация

Funky new Fiat Grande Panda: prices, equipment, trims, powertrains. Electric and hybrid options detailed. Chassis shared with Stellantis models.
РедакцияР
Редакция
28.01.2025, 13:01·2 мин
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Фото: autoexpress

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Совершенно новый и стильный Fiat Grande Panda поступит в продажу в Великобритании весной этого года по цене от £18 975, предлагая широкий выбор силовых установок - гибридные и полностью электрические, каждая доступная в двух комплектациях.

Гибридные версии Grande Panda будут доступны в базовой комплектации Icon по цене менее £19 000, а версия La Prima будет стоить £20 975. В стандартное оснащение обеих моделей входят характерные LED-фары, кондиционер, круиз-контроль, задние парковочные датчики и сенсорный экран 10,25 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

При выборе комплектации La Prima вы получите 17-дюймовые легкосплавные диски, автоматический кондиционер, оригинальный материал ‘Bambox’ на панели приборов, встроенную навигацию, передние парковочные сенсоры и камеру заднего вида, беспроводное зарядное устройство и подогреваемые сиденья.

Электрический Fiat Grande Panda получит такое же базовое оснащение в версии Red, а версия La Prima будет идентична гибридной модели, но по цене от £20 975 и £23 975 соответственно.

Шасси и силовые установки

Новый Panda будет разделять ключевые компоненты с моделями от группы Stellantis на платформе Smart Car, что означает, что он будет доступен сразу как электромобиль или с мягкой гибридной силовой установкой.

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