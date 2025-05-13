Новый Fiat 500 Hybrid готовится наконец-то появиться, и это будет механика!

Последняя модель Fiat 500 появилась еще в 2020 году как чисто электрическая модель, которая продавалась наряду с моделью предыдущего поколения, оснащенной мягкой гибридной силовой установкой. Однако старая версия 500 Hybrid сейчас снята с продажи в Великобритании и будет заменена совершенно новой моделью, выход которой запланирован на конец текущего года.

Мы говорим "совершенно новая", но грядущая модель 500 Hybrid будет выглядеть очень похоже на старую, а также на электрическую 500e. Мы знаем об этом, потому что Fiat только что поделился изображениями первых предсерийных образцов, произведенных на своем заводе Mirafiori в Турине - в преддверии запуска в ноябре.

Название "Hybrid" также, по-видимому, будет изменено на "Ibrida" (итальянский вариант слова "гибрид") – это решение, схожее с брендом Alfa Romeo, входящим в группу Stellantis, который недавно представил свою новую мягкогибридную модель Junior Ibrida.

Предположительно, 500 Ibrida будет использовать ту же технологию мягкой гибридной установки, которую компания-мать Fiat, Stellantis, недавно устанавливала во многие модели, включая компактный внедорожник Fiat 600, Peugeot 208 и Vauxhall Corsa.

В то время как эти автомобили оснащены турбированным трехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,2 литра, который сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с интегрированным электромотором, изображения Fiat явно показывают шестиступенчатую механическую коробку передач, как и в старой модели 500 Hybrid. Они также показывают, что Ibrida будет оснащена сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма, хотя панель приборов будет иметь другой дизайн по сравнению с текущей 500e.