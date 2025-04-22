Первый электромобиль Ferrari: у новой модели Ferrari наконец появилось название?

На презентации акционеров компании Ferrari прозвучали слова Ferrari Elettrica, которые, по всей видимости, могут стать названием их первого электрического автомобиля, официальная презентация которого ожидается в октябре.

Название Elettrica не несет в себе глубокого смысла или исторической отсыла, так как просто означает "электрический" на итальянском. Тем не менее, выбор такого названия вряд ли удивителен от бренда, который выпустил некоторые впечатляющие автомобили с малооригинальными названиями, включая "The Ferrari", "812 Superfast" и "12Cilindri".

Пока Ferrari не подтвердила название Elettrica, и даже если это название окажется верным, у компании все еще есть время до Дня Капиталовладельцев 9 октября, когда, скорее всего, состоится презентация автомобиля, чтобы провести еще одну сессию мозгового штурма.

Прототипы нового электромобиля уже несколько раз были замечены во время тестов, все в одинаковой маскировке. Несмотря на то, что у них есть некоторые элементы кузова и задние фонари, заимствованные у Maserati Levante, тестовый автомобиль был обширно модифицирован, чтобы вместить не только электрическую силовую установку Ferrari, но и более низкую и сосредоточенную на водителе шасси.

Ferrari не назвала в каком сегменте будет конкурировать их новый электромобиль, хотя мы с уверенностью предполагаем, что он будет предложен в качестве альтернативы Ferrari Purosangue, учитывая его четыре двери и практичность. Тестовый автомобиль также дает нам несколько подсказок относительно дизайна будущего электромобиля от Ferrari.