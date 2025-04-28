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Новый электрический Ferrari Elettrica может звучать как V8 или V12 благодаря умной аудиосистеме

Электрический Ferrari Elettrica: подробности по новым патентам и звуку для вовлечения водителя. Выбор исторического, современного или адреналинового звука для будущего электромобиля.
РедакцияР
Редакция
28.04.2025, 16:02·2 мин
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Фото: autoexpress

На недавнем собрании акционеров Феррари многократно упоминалось название нового электрического автомобиля - «Elettrica», что дает нам представление о том, как мог бы звучать электрокар. Патентные изображения позволяют нам приблизительно представить, каким образом будет звучать электромобиль.

В патентах описаны планы Феррари создать, по сути, фиктивный селектор передач и иметь соответствующие «аудиофайлы». Идея включения селектора передач в электромобиль (который, вероятно, будет иметь только одну передачу) заключается в улучшении вовлеченности водителя, как мы уже видели на горячем хэтчбеке Hyundai Ioniq 5 N.

Подтверждая это, патент Феррари утверждает, что «хотя электрические силовые установки, склонные улучшать производительность, снижают вовлеченность пилота, такую как выбор передачи при въезде в поворот или ощущение оторванности, вызываемое при переключении вверх во время ускорения или вниз во время торможения».

Фото: autoexpress

Что касается звука, который будет издавать Elettrica через динамики, Феррари не углубляется в детали, хотя говорит о возможности водителя выбрать «исторический, современный или футуристический, наполненный адреналином, спокойный звук». Упоминание «исторического» вероятно вызовет наибольший интерес, учитывая богатый каталог двигателей V8 и V12 Феррари. Одно из патентных изображений показывает рулевую колонку с селектором передач, как в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.

Источник

Электромобили (332)Ferrari (337)

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