Электрический Volkswagen Golf GTI: грядущий хэтчбек будет «монстром»

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Официально: разработка первого полностью электрического Volkswagen Golf GTI уже идет полным ходом. Это безусловно важный момент для этого культового хэтчбека, и, чтобы удержать скептиков среди некоторых поклонников, генеральный директор VW Томас Шефер пообещал, что новый электромобиль будет "монстром".

Пока у нас нет точной даты ожидаемого появления нового GTI, но пока что мы знаем, что VW будет продолжать обновлять текущий Golf по крайней мере до 2030 года.

Концептуальная работа над новой моделью уже полностью в разгаре, и хотя VW остается достаточно молчаливой относительно деталей, Шефер рассказал Auto Express, что он "очень доволен прогрессом", добавив: "Это круто. Мы можем сделать это захватывающим. Это должно быть захватывающим, аутентичным. Это должен быть настоящий GTI".

Уверенность на данном этапе действительно кажется высокой, и это необходимо, потому что это, безусловно, один из самых важных и любимых автомобилей с эмблемой Volkswagen. Продолжайте читать, чтобы узнать все, что мы уже знаем о новом Volkswagen Golf GTI.

Новый Volkswagen Golf GTI: силовая установка и производительность

Мы знаем, что новый GTI будет с передним приводом, несмотря на то, что его ближайший электрический родственник – ID.3 GTX – имеет двигатель мощностью 322 л.с., приводящий задние колеса. Это примерно на 60 л.с. больше, чем у сегодняшнего 2.0-литрового турбированного бензинового GTI, но возможно, что электрический GTI сможет догнать его уровень мощности, благодаря способности электромотора точно контролировать крутящий момент на каждом колесе.

Фото: autoexpress

Первый электрический Golf R – также планируется, по словам Шефера – сможет иметь возможность сделать еще один скачок в мощности, с приводом на все четыре колеса.