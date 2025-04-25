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В Великобритании могут появиться новые технические осмотры для электромобилей.

Обновление правил проверки ТО в Евросоюзе: изменения могут затронуть и британские авто. Предложены проверки для электромобилей и систем безопасности водителя.
РедакцияР
Редакция
25.04.2025, 12:12·2 мин
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Фото: autoexpress

Министерство транспорта не исключает значительных изменений в тесте на техническое обслуживание (MoT) здесь, в Великобритании, в свете новых правил, предложенных Европейской комиссией (EC) для улучшения безопасности вокруг электромобилей и современных систем помощи водителю.

В новом пакете изменений EC стремится к комплексной переработке правил дорожной безопасности в отношении периодического технического обслуживания (PTI) автомобилей, уже находящихся на дорогах - эквивалент ежегодного теста MoT здесь, в Великобритании.

Она отмечает, что действующие правила, во многом отражающие требования MoT благодаря предыдущему членству Великобритании в Европейском союзе, устарели и "больше не соответствуют быстрому прогрессу в области автомобильных технологий".

В ответ на техническое развитие новых автомобилей на дорогах EC предлагает ввести периодические инспекции, специально разработанные для электромобилей, а также новые тесты для систем безопасности водителя.

Согласно заявлению Комиссии: "Действующие методы тестирования не были адаптированы к прогрессу и внедрению новых технологий, таких как передовые системы помощи водителю (ADAS) и электромобили".

Она отмечает, что ключевыми элементами нового режима PTI в Европе будут адаптации ежегодных/периодических тестов, чтобы они были пригодны для электромобилей, а также мониторинг постоянной эффективности систем помощи водителю путем проверки целостности программного обеспечения.

В рамках своего раунда предложенных обновлений EC также намерена улучшить объем и эффективность тестирования выбросов, а также повысить способность PTI выявлять вмешательство в программное обеспечение автомобиля.

Здесь, в Великобритании, Министерство транспорта сообщило нам, что "постоянно пересматривает систему MoT в Великобритании, чтобы обеспечить соблюдение стандартов дорожной безопасности и окружающей среды. Любые предложения для Европейского союза будут рассмотрены".

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