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Hyundai's New DS No4 hatch aims to compete with the VW Golf using hybrid and electric power.

DS No4, новый DS4 с электроприводом и обновленным дизайном, выходит на рынок в 2026 году. EV-опция, 280-мильный запас хода, быстрая зарядка - все о новом автомобиле.
РедакцияР
Редакция
14.05.2025, 17:32·3 мин
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Фото: autoexpress

Автопроизводитель DS Automobiles надеется, что новый вариант электрической силовой установки и новое название придадут премиальному хэтчбеку размером с Volkswagen Golf дополнительный статус, когда он появится на рынке в первом квартале 2026 года. Автомобиль, изначально представленный как DS4, теперь носит название DS No4, в соответствии с новым DS No8, и получил полностью электрическую силовую установку впервые, а также несколько новых элементов дизайна и улучшенные технологии.

Передний электродвигатель генерирует 213 лошадиных сил и питается от батареи емкостью 58,3 кВт-ч, что достаточно для заявленного запаса хода 280 миль по циклу WLTP.

DS No4 способен работать с постоянным током мощностью до 120 кВт, заряжая батареи с 20 до 80 процентов за примерно 30 минут. Эти показатели не являются революционными, но сравнимы с конкурентами смешанных силовых установок схожего размера, такими как Peugeot E-308, которые также должны поддерживать и бензиновые двигатели, и электрические установки.

Плагин-гибридный No4 получил свои собственные обновления, включая более внушительный электрический запас хода в 50 миль благодаря увеличенной батарее на 14,6 кВт-ч. Он питает электродвигатель мощностью 109 л.с., интегрированный в новую семиступенчатую роботизированную трансмиссию, и совмещается с 1,6-литровым турбированным четырехцилиндровым бензиновым двигателем, который развивает 176 л.с. отдельно. DS оценивает объединенную мощность в 222 л.с.

Вариант гибрида начального уровня комбинирует 143-сильный трехцилиндровый двигатель объемом 1,2 литра с небольшим электродвигателем и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач. DS утверждает, что эту модель можно использовать на электротяге примерно 50 процентов времени в городских условиях.

Помимо этих технических обновлений, внесены незначительные изменения в дизайн и технологии; спереди фары, решетка и капот были переработаны для новой световой сигнатуры, которая простирается на всю переднюю часть.

Также задняя часть была обновлена, с новыми задними фарами, соединенными темным хромированным полосой. Размеры колес варьируются от 19 до 20 дюймов, последние являются опциональными.

В интерьере сохраняется сложный дизайн DS, но добавляется большой дисплей для водителя диагональю 10 дюймов в дополнение к существующему сенсорному дисплею 10 дюймов и дополнительному сенсорному экрану на центральной консоли.

С тремя различными силовыми установками объем багажного отсека варьируется от 430 литров для гибрида, уменьшаясь до 390 литров для электрической версии и 360 литров для PHEV.

Используемые DS4 на продажу:

Фото: autoexpress

2023 DS

DS 4

26,564 miles

Automatic

Petrol

1.6L

Cash £17,573

Просмотр DS 4

Фото: autoexpress

2022 DS

DS 4

12,340 miles

Automatic

Petrol

1.6L

Cash £19,566

Просмотр DS 4

Фото: autoexpress

2024 DS

DS 4

17,068 miles

Automatic

Petrol

1.6L

Cash £26,590

Просмотр DS 4

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