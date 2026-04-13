Обзор нового роскошного минивэна Denza D9: запас хода, технологии и комфорт поездки

BYD выводит премиальный бренд Denza на британский рынок: роскошный минивэн Denza D9 с гибридной системой и ценой около 70 000 фунтов.
Редакция
13.04.2026, 12:02·2 мин
Фото: autoexpress

BYD активно выходит на рынок премиальных автомобилей Великобритании, представив здесь свой люксовый бренд Denza. Главной новинкой станет Denza D9 — роскошный минивэн с гибридной силовой установкой, стоимость которого составит £70,000. Журналисты уже получили возможность оценить эту модель.

Первая модель Denza, которая появится на британском рынке, станет Z9GT shooting brake, уже поступившая в продажу в ряде европейских стран. Вскоре после этого в Великобритании начнутся продажи и минивэна D9. Новинка ориентирована на сегмент премиальных пассажирских минивэнов, конкурируя с такими моделями, как Lexus LM и грядущий Mercedes VLE.

В настоящее время D9 реализуется на других рынках как в полностью электрической версии, так и с гибридной технологией DM-i. Для британских покупателей будет доступна именно гибридная модификация.

Компания Denza подтвердила, что салон минивэна выполнен по схеме 2-2-3: второй ряд занимают комфортабельные капитанские кресла, а третий — классическая трёхместная скамья. Даже при полной загрузке пассажирами в автомобиле сохраняется значительное багажное пространство: в багажник помещаются семь ручных чемоданов и рюкзаки для каждого из семи пассажиров.

Гибридная система DM-i включает 1,5-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами, электромотор и аккумуляторный блок. По заявлению Denza, запас хода на одной электротяге достигает 130 миль по европейскому циклу WLTP. С полностью заряженной батареей и полным баком топлива D9 может преодолеть до 589 миль без подзарядки и дозаправки.

