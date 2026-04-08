Новый роскошный минивэн Denza D9 DM-i, конкурент Lexus LM, скоро появится в Великобритании

Китайский автопроизводитель BYD готовится к выводу на рынок Великобритании своего премиального бренда Denza. Первым автомобилем британским покупателям предложат универсал Z9 GT, однако компания уже активно готовит вторую модель — роскошный минивэн D9 DM-i, который станет конкурентом таким признанным моделям, как Lexus LM и Mercedes VLE.

В настоящее время Denza D9 представлен на ряде мировых рынков как в полностью электрической версии, так и в гибридной модификации DM-i с возможностью подзарядки от сети. Именно последняя версия станет дебютной для Европы и Великобритании. Для европейских покупателей предусмотрен ряд доработок, включая аудиосистему Diavelet с 16 динамиками, ориентированную на ценителей качественного звука.

В компании Denza подтвердили, что минивэн будет предлагаться с салоном по схеме 2-2-3: на втором ряду расположатся комфортабельные кресла-капитаны, а третий ряд займет традиционный трехместный диван. Несмотря на количество пассажиров, места для багажа предусмотрено достаточно — производитель заявляет, что в багажник уместятся семь ручных чемоданов и рюкзаки для каждого пассажира.



Фото: autoexpress

Гибридная установка DM-i объединяет 1,5-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами, электромотор и аккумуляторную батарею. По заявлениям Denza, запас хода только на электротяге по европейскому циклу WLTP составит до 130 миль. В сочетании с полным баком топлива суммарный пробег достигает 589 миль.

Точные технические характеристики для европейского рынка пока не раскрыты, однако сведения о модификациях для других стран позволяют сделать выводы. Вероятно, гибрид оснащается аккумулятором LFP емкостью 40 кВт∙ч и двумя электромоторами, обеспечивающими суммарную мощность около 400 лошадиных сил. Покупателям будут доступны как передне-, так и полноприводные версии. Последняя способна разгоняться до 62 миль в час за 6,2 секунды.

Полностью электрическая версия Denza D9 предлагается как с одним, так и с двумя электромоторами. Емкость батареи составляет 103 кВт∙ч, а запас хода достигает 385 миль по китайскому циклу NEDC, который менее строг по сравнению с европейским WLTP.

Стоимость и сроки начала продаж европейской версии D9 DM-i пока не объявлены. Для сравнения, гибридный Lexus LM с шестью посадочными местами оценивается почти в £100,000, а ожидаемая цена нового электрического минивэна Mercedes VLE, вероятно, превысит эту сумму. По предварительным оценкам, Denza D9 будет заметно выгоднее своих конкурентов в этом сегменте.