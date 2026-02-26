Новый Dacia Duster Spirit of Sand отмечает триумф марки на Дакаре

Компания Dacia уверенно завоевала победу в ралли «Дакар-2026», одержав триумф во втором для себя сезоне участия в этом престижном внедорожном марафоне. В честь этого достижения производитель подготовил специальную версию кроссовера — Duster Spirit of Sand. Всего будет выпущено 500 экземпляров этой модели с новым гибридным силовым агрегатом Hybrid 150 4x4.

Для создания эффектного внешнего вида Duster Spirit of Sand не требуется настоящих внедорожных испытаний. Автомобиль получил декоративные графические элементы с имитацией песчаных загрязнений на боковых частях кузова и заднем бампере. Внешность дополняют черные 17-дюймовые колесные диски и медно-коричневые акценты, а под днищем установлен 6-миллиметровый стальной защитный кожух для мотора и коробки передач.

В салоне Spirit of Sand предлагает полный набор опций топовой комплектации Extreme. В оснащение входят сиденья с обивкой из синтетической кожи, регулировка поясничной поддержки для водителя, мультимедийная система с 10,1-дюймовым сенсорным экраном, поддержка беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, а также адаптивный круиз-контроль.

Особое внимание привлекает силовая установка новинки. Duster Spirit of Sand оснащается гибридным агрегатом Hybrid 150 4x4, в состав которого входит 1,2-литровый бензиновый турбомотор с тремя цилиндрами, шестиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями и два электродвигателя — каждый на своей оси. Совместно они развивают 152 л.с. и обеспечивают полный привод.

Задний электромотор самостоятельно выдает 30 л.с. и 87 Нм крутящего момента. В отличие от многих других гибридных внедорожников, здесь используется двухступенчатая коробка передач для электродвигателя. Первая передача позволяет реализовать максимальный тяговый потенциал на низких скоростях, что особенно важно для бездорожья, а на второй передаче задние колеса могут приводиться в движение на скоростях до 86 миль в час.

Благодаря mild-hybrid системе заявлено, что в городских условиях до 60 процентов времени движения Duster Spirit of Sand может использовать исключительно электротягу. Два топливных бака по 50 литров для бензина и сжиженного газа позволяют автомобилю преодолевать до 930 миль без дозаправки.

Следует отметить, что Dacia Duster Spirit of Sand будет доступен исключительно на внутреннем рынке марки — в Румынии. Однако приобрести Duster других модификаций с существенной выгодой — более 3 000 фунтов стерлингов от рекомендованной цены — можно с помощью сервиса Auto Express Buy A Car.