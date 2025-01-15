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Dacia Bigster унизительно дешевле, чем Nissan Qashqai, цены начинаются с менее чем £25,000

Цены на Dacia Bigster в Великобритании начинаются от £24,995, а топовая гибридная версия - менее £29,500. Книги заказов откроют в марте. 140 символов.
РедакцияР
Редакция
15.01.2025, 03:21·2 мин
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Фото: autoexpress

Великобритания, наконец, подтвердила цены на Dacia Bigster, с ценами на долгожданный среднеразмерный внедорожник, начиная от £24 995, а даже версия с гибридной системой самого высокого уровня обойдется менее чем в £29 500 – или меньше базовой цены в £30 000 за Nissan Qashqai, другими словами.

Bigster умудряется быть дешевле нескольких других ключевых конкурентов, таких как Kia Sportage и Ford Kuga, плюс его стартовая цена соответствует ценовой политике MG HS.

Хотя это самая крупная и дорогая модель, выпущенная Dacia на сегодняшний день.

Заказы будут приниматься в марте, но покупатели уже могут предзаказать Bigster с возможностью возврата депозита в размере £250. Когда автомобиль поступит в продажу, будет доступен выбор из трех уровней отделки – Expression, Journey и Extreme – и трех гибридных силовых установок.

Модели начального уровня Expression будут оснащены центральным сенсорным дисплеем 10,1 дюйма, беспроводной связью Apple CarPlay и Android Auto, семидюймовым цифровым приборным дисплеем, двухзонным кондиционером, задним 40:20:40-раздельным сиденьем, передними и задними парктрониками, камерой заднего вида, легкосплавными дисками диаметром 17 дюймов с алмазной отделкой и четырьмя точками крепления 'YouClip' для крепления аксессуаров.

Кроме того, на борту предусмотрено множество средств безопасности, таких как распознавание дорожных знаков с предупреждением о скорости, круиз-контроль, предупреждение о смене полосы движения, средство помощи в удержании на полосе движения, предупреждение о внимании водителя, передовая аварийная тормозная система и система экстренного вызова.

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