Dacia Bigster унизительно дешевле, чем Nissan Qashqai, цены начинаются с менее чем £25,000

Великобритания, наконец, подтвердила цены на Dacia Bigster, с ценами на долгожданный среднеразмерный внедорожник, начиная от £24 995, а даже версия с гибридной системой самого высокого уровня обойдется менее чем в £29 500 – или меньше базовой цены в £30 000 за Nissan Qashqai, другими словами.

Bigster умудряется быть дешевле нескольких других ключевых конкурентов, таких как Kia Sportage и Ford Kuga, плюс его стартовая цена соответствует ценовой политике MG HS.

Хотя это самая крупная и дорогая модель, выпущенная Dacia на сегодняшний день.

Заказы будут приниматься в марте, но покупатели уже могут предзаказать Bigster с возможностью возврата депозита в размере £250. Когда автомобиль поступит в продажу, будет доступен выбор из трех уровней отделки – Expression, Journey и Extreme – и трех гибридных силовых установок.

Модели начального уровня Expression будут оснащены центральным сенсорным дисплеем 10,1 дюйма, беспроводной связью Apple CarPlay и Android Auto, семидюймовым цифровым приборным дисплеем, двухзонным кондиционером, задним 40:20:40-раздельным сиденьем, передними и задними парктрониками, камерой заднего вида, легкосплавными дисками диаметром 17 дюймов с алмазной отделкой и четырьмя точками крепления 'YouClip' для крепления аксессуаров.

Кроме того, на борту предусмотрено множество средств безопасности, таких как распознавание дорожных знаков с предупреждением о скорости, круиз-контроль, предупреждение о смене полосы движения, средство помощи в удержании на полосе движения, предупреждение о внимании водителя, передовая аварийная тормозная система и система экстренного вызова.