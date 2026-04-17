Новая Dacia за £15 тысяч готовится произвести фурор на рынке доступных электромобилей

Новый электрический городской автомобиль Dacia 2027 года обещает доступную цену от 15 тысяч фунтов и станет конкурентом Renault Twingo и BYD Dolphin Surf.
17.04.2026, 12:12·2 мин
single
Фото: autoexpress

В ближайшие месяцы на рынке электромобилей ожидается появление нового городского электрокара от Dacia, который может стать одним из самых доступных автомобилей своего класса. Согласно последним сведениям, этот электромобиль проходит испытания с уже практически серийными элементами и может поступить в продажу в 2027 году по цене от 15 000 фунтов стерлингов.

Новая модель Dacia будет конкурировать с такими автомобилями, как BYD Dolphin Surf, Leapmotor T03, а также с Renault Twingo, с которым новинка разделит платформу и силовую установку. О разработке этого городского электрокара было известно уже некоторое время, однако после официальной премьеры Renault Twingo стало понятнее, какие технические решения лягут в основу новой модели Dacia.

Как будет выглядеть новый городской электрокар Dacia?

Судя по снимкам тестовых прототипов, видно, что новинка унаследует общую архитектуру от Twingo, однако дизайнеры Dacia использовали ряд визуальных приемов для создания самостоятельного облика. Отличительной чертой станет более высокий и рельефный капот, формирующий классический двухобъемный силуэт.

Под капотом расположены угловатые светодиодные фары, которые, вероятно, будут объединены крупной декоративной вставкой по мотивам других моделей марки. Несмотря на оригинальное оформление передней части, боковые стекла, включая откидные задние окна, практически полностью повторяют решения Renault. В задней части ожидается высокая установка фонарей, однако они будут прямоугольной формы и более традиционного дизайна по сравнению с оригинальными светодиодными элементами Twingo.

