Презентация нового Cupra Raval состоится через несколько дней: электромобиль выходит на борьбу с элитой среди супермини

Официальная премьера электрического супермини Cupra Raval назначена на 9 апреля, в 08:30 по британскому времени. Об этом сообщили представители производителя. Модель, которую в компании называют «переломным моментом в электрификации бренда», поступит в продажу осенью текущего года.

Новая компактная электрическая модель Cupra станет первой в серии доступных электромобилей, которые Volkswagen Group готовит к выходу в ближайшие месяцы. В этот же ряд войдут Volkswagen ID. Polo, ID. Cross и Skoda Epiq.

Ранее журналисты уже имели возможность протестировать прототип Cupra Raval. Недавно автомобиль был замечен фотошпионами в полностью незакамуфлированном виде в ходе финальных зимних испытаний. Благодаря этим снимкам стали известны основные пропорции и спортивные особенности дизайна новинки.

Судя по фотографиям, без маскировочного покрытия Raval продемонстрировал выразительный спортивный облик: заметны угловатые линии оптики и агрессивные бамперы. Передняя часть с треугольными фарами и крупным нижним воздухозаборником выглядит менее агрессивно, чем у концепта Urban Rebel, который лег в основу дизайна. Однако плавные поверхности и утопленные дверные ручки сохранились от шоу-кара.

На снимках белый экземпляр автомобиля выглядит как версия с базовым оснащением: у него стандартные светодиодные фары и сравнительно небольшие колеса. На сером автомобиле можно заметить более сложную оптическую систему, в которой отсутствует единый мощный светодиодный модуль. Основной световой поток реализован за счет множества отдельных световых элементов, что позволяет использовать большую часть фары для выразительного дневного светового контура.