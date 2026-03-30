Возрождение легенды: новый Citroen 2CV готовится вернуться в эпоху электромобилей и выйдет совсем скоро

Citroen готовится произвести фурор на Парижском автосалоне, где компания представит концепт 2CV, демонстрирующий взгляд марки на будущее доступных электромобилей. Эксклюзивное изображение уже позволяет представить, как может выглядеть новинка.

В последние месяцы активно обсуждается возможное возрождение легендарного Citroen 2CV — автомобиля, который стал символом демократизации бюджетного транспорта после Второй мировой войны. Теперь новый генеральный директор Citroen, Xavier Chardon, официально одобрил проект и назначил премьеру концепта на октябрь. Компания рассчитывает воспользоваться новыми инициативами Европейской комиссии, направленными на поддержку электрических городских автомобилей.

Как будет выглядеть новый Citroen 2CV?

Над созданием шоу-кара трудится команда дизайнеров Citroen под руководством опытного Пьера Леклерка. Вдохновением для разработчиков служит успех возрожденного Renault 5, который уже собрал 120 000 заказов и в отдельные периоды становился самым продаваемым электрическим автомобилем в рознице на европейском рынке. Этот пример наглядно демонстрирует потенциал ретромодернистских концепций, или, как называет их Леклерк, «нео-ретро».

«Мы все пытались заново создать 2CV», — говорит Пьер Леклерк, вспоминая концепт Revolte 2009 года, разработанный при бывшем главе дизайна Citroen Жан-Пьере Плуэ. «Это была современная интерпретация 2CV, и это было действительно круто. Нельзя утверждать, что мы не попробуем снова, так же как мы экспериментировали с маленькими H-type и подобными проектами. Мы уже пробовали реализовать такие идеи».