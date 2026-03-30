Возрождение легенды: новый Citroen 2CV готовится вернуться в эпоху электромобилей и выйдет совсем скоро

Citroen представит концепт нового электрического Citroen 2CV на Парижском автосалоне в октябре 2024 года — первые подробности и эксклюзивное изображение.
Редакция
30.03.2026, 16:52·2 мин
Фото: autoexpress

Citroen готовится произвести фурор на Парижском автосалоне, где компания представит концепт 2CV, демонстрирующий взгляд марки на будущее доступных электромобилей. Эксклюзивное изображение уже позволяет представить, как может выглядеть новинка.

В последние месяцы активно обсуждается возможное возрождение легендарного Citroen 2CV — автомобиля, который стал символом демократизации бюджетного транспорта после Второй мировой войны. Теперь новый генеральный директор Citroen, Xavier Chardon, официально одобрил проект и назначил премьеру концепта на октябрь. Компания рассчитывает воспользоваться новыми инициативами Европейской комиссии, направленными на поддержку электрических городских автомобилей.

Как будет выглядеть новый Citroen 2CV?

Над созданием шоу-кара трудится команда дизайнеров Citroen под руководством опытного Пьера Леклерка. Вдохновением для разработчиков служит успех возрожденного Renault 5, который уже собрал 120 000 заказов и в отдельные периоды становился самым продаваемым электрическим автомобилем в рознице на европейском рынке. Этот пример наглядно демонстрирует потенциал ретромодернистских концепций, или, как называет их Леклерк, «нео-ретро».

«Мы все пытались заново создать 2CV», — говорит Пьер Леклерк, вспоминая концепт Revolte 2009 года, разработанный при бывшем главе дизайна Citroen Жан-Пьере Плуэ. «Это была современная интерпретация 2CV, и это было действительно круто. Нельзя утверждать, что мы не попробуем снова, так же как мы экспериментировали с маленькими H-type и подобными проектами. Мы уже пробовали реализовать такие идеи».

