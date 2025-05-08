Новый Chevrolet Corvette поднимает уровень интерьера к 2026 году, сохраняя все волнение от V8

В 2020 году была представлена текущая, восьмое поколение Chevrolet Corvette, поэтому пересмотр середины жизни этого культового американского спорткара давно пора. И хотя обновление Corvette на 2026 год ограничивается интерьером, это все равно довольно значительное событие.

От базовой модели Stingray до баллистического варианта ZR1, вся линейка Corvette претерпит полную переделку интерьера. Исчезла вертикальная панель кнопок между сиденьями, которая управляла такими функциями, как климат-контроль, а некоторые из этих кнопок теперь расположены на переработанной двухэкранный компоновке.

Компания Chevrolet также явно выслушала наши замечания о том, что информационно-развлекательная система в существующей Corvette казалась немного сложной в использовании из-за довольно простой графики и небольшого интерфейса. На 2026 год компания заменила восьмидюймовый сенсорный экран на центральном дисплее 12,7-дюймовым экраном, а 12-дюймовый дисплей водителя на 14-дюймовый 'диагональный дисплей водителя'. Также имеется совершенно новый 6,6-дюймовый сенсорный экран для водителя, на котором отображается дополнительная информация о транспортном средстве, такая как перегрузка, давление в шинах, пробег или показания системы управления сцеплением Corvette.

На центральной консоли подстаканники потеряли складную крышку, но теперь там появилась дополнительная зона хранения для беспроводной зарядки смартфона, а селектор передач расположен на том же месте, а селектор режима вождения перемещен вровень с ним. Ручка громкости даже увеличена для удобства использования, а регуляторы вентиляции теперь можно найти под центральным сенсорным экраном на ряду физических кнопок.

Фото: autoexpress

Объясняя изменение дизайна, Дасти Смит, менеджер по продуктам в области производительности вождения, сказал: "Здесь имеется намеренное сочетание физических и виртуальных элементов управления. Например, управление на лобовом стекле теперь виртуализировано, что освободило место для интуитивного физического управления системой управления тягой."

Другие внутренние улучшения для Corvette 2026 года включают 'ultimate suede', который добавляет больше микроволокна замши в салон, а электрохроматический стеклянный потолок позволяет использовать три уровня непрозрачности. Также есть два новых цвета кузова на выбор: Roswell Green Metallic и Blade Silver Metallic.

Линейка остается прежней, с 492-сильным 6,2-литровым V8 Stingray, 661-сильным 5,5-литровым V8 Z06, 646-сильным гибридным V8 E-Ray и флагманской ZR1, которая получает такой же V8 с плоским коленчатым валом, как у Z06, но с битурбонаддувом для 1 049 л.с.

Corvette была доступна в Великобритании через несколько официальных дистрибьюторов уже несколько лет, и хотя мы ожидаем, что новая модель появится в продаже в США в начале 2026 года, пока не было подтверждения, что она появится здесь. Цены на любой рынок также не были объявлены, но можно ожидать, что базовая модель Stingray будет стоить около 100 000 фунтов стерлингов.