Новый гибридный Chery Tiggo 4 стоит менее £20 000, обгоняя по цене конкурентов от Dacia Duster до Ford Puma

Chery официально объявила стоимость и технические характеристики нового Tiggo 4 — компактного кроссовера, который теперь стал самой доступной гибридной моделью в линейке китайского автопроизводителя. Цена на автомобиль стартует с отметки £19,995, что делает его одним из наиболее доступных небольших SUV на рынке Великобритании.

Для сравнения, даже известный своей бюджетностью Dacia Duster предлагается минимум за £22,000, а гибридная версия этого автомобиля и вовсе стартует от £25,000. Среди других конкурентов MG ZS стоит чуть более £20,000, а аналогичная гибридная модификация Hybrid+ — почти £23,000. Citroen C3 Aircross в самой простой комплектации оценивается более чем в £21,000, а Skoda Kamiq — от £25,000. Самый продаваемый в сегменте Ford Puma стоит ещё дороже — от £27,000.

Даже родственная модель Chery — Omoda 5, стоит дороже: стартовая цена почти £24,000, а гибридная версия с тем же силовым агрегатом, что и у Tiggo 4, оценивается близко к £26,000.

Несмотря на демократичную цену, Tiggo 4 не выглядит маленьким автомобилем. Его длина составляет 4,3 метра, ширина — 1,83 метра, а высота — 1,65 метра. Таким образом, по габаритам он практически идентичен новому Duster. Кроме того, на автомобиль предоставляется гарантия 7 лет или 100,000 миль, а базовая комплектация включает обширный перечень оборудования.

Новый Chery Tiggo 4 уже доступен для предварительного заказа, а первые поставки начнутся летом. Будущим владельцам предлагают выбрать одну из двух комплектаций: Aspire и Summit. Во всех версиях стандартно установлены два 12,3-дюймовых дисплея, беспроводные сервисы Apple CarPlay и Android Auto, 17-дюймовые легкосплавные диски, камера заднего вида, а также современные системы помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, предупреждение о сходе с полосы движения и система предупреждения о столкновении сзади.